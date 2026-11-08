Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri patladı: BAE Ulusal Muhafızları yangından 22 kişiyi kurtardı
Orta Doğu'nun ana ticaret ve deniz yollarından biri olarak kabul edilen Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda pazar gecesi bir dizi ciddi acil durum yaşandı.
Reuters ajansının BAE resmi makamlarına dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Muhafızları, denizde yanan bir yük gemisindeki 22 mürettebatı güvenli bölgeye çıkarmayı başardı.
BAE Ulusal Muhafızları'nın hızlı kurtarma operasyonu
Denizde başlayan şiddetli yangının ardından özel servisler derhal devreye girdi:
22 kişi kurtarıldı: BAE Ulusal Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Umman Körfezi'nde seyreden büyük bir yük gemisinde şiddetli bir yangın çıktı ve özel birimlerin hızlı müdahalesi sayesinde gemideki 22 kişinin tamamı tahliye edilerek hayatları kurtarıldı;
Tanıklık ve izleme: Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ofisi (UKMTO) de aynı bölgede bir dökme yük gemisi ve silahlı kuvvetlerin karıştığı bir olayın meydana geldiğini kaydetti.
Hürmüz'de tanker patlamaları ve CENTCOM açıklaması: Bölgedeki durum
Bu kurtarma operasyonu, bölge sularındaki bir dizi kritik olay sırasında gerçekleşti:
İki petrol tankerinde patlama: İran'ın Tasnim ajansının haberine göre, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı bölgesinde petrol taşıyan iki büyük tanker mayınlara çarparak patladı ve alev aldı;
ABD Silahlı Kuvvetleri saldırısı: Ayrıca ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran'ın deniz ablukasını yarmaya çalışan bir ticari gemiye saldırı düzenlendiğini ve geminin devre dışı bırakıldığını resmen duyurdu.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı; uluslararası deniz güvenliği servisleri, bu bölgeden geçen tüm ticari gemileri dikkatli olmaya çağırıyor.
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