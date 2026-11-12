İspanyol çift elleri kelepçeli halde 101 kilometre koşarak rekor kırdı

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İspanyol çift elleri kelepçeli halde 101 kilometre koşarak rekor kırdı

İspanyol bir çift, sıra dışı bir deneme ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Ellerini birbirine kelepçeleyerek 101 kilometrelik mesafeyi koşmayı başardılar.

Çift, bu rekoru kırmak için İspanyol ordusuna ait, dağlık arazilerden geçen zorlu bir güzergahı seçti.

Edinilen bilgilere göre, Jessica Muñoz Paredes bir polis memuru, eşi Pelayo Álvarez Revuelta ise İspanyol Sivil Muhafızları'nda görev yapıyor. Mesleki faaliyetleri gereği fiziksel kondisyona özel önem verdikleri için bu tür bir sınav onlar için kısmen tanıdıktı.

Ancak eller kelepçeli halde koşmak hiç de kolay olmadı. Katılımcıların her adımı birbirine uydurmaları, hareket temposunu koordine etmeleri ve partnerlerinin durumunu sürekli kontrol etmeleri gerekiyordu. Bu durum sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda karşılıklı güven ve uyum da gerektiriyordu.

Yarışta onlarla birlikte start alan birçok koşucu belirlenen mesafeyi tamamlayamadı. Jessica ve Pelayo ise denemeyi başarıyla bitirerek rekor bir sonuca imza attı.

Çift, bu girişimle kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerine dikkat çekmeyi, ekip çalışmasının ve karşılıklı güvenin önemini göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca elde ettikleri bu sonuçla çocuklarına azim, sabır ve zorluklardan korkmamak konusunda örnek olmayı hedeflediler.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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