El Niño güçleniyor: Milyonlarca insan açlık riskiyle karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, giderek güçlenen El Niño iklim olayı nedeniyle dünyanın en kırılgan bölgelerinde yaşayan yaklaşık 50 milyon kişinin önümüzdeki aylarda akut açlık riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Kuruluşun verilerine göre açlığın akut aşaması insanların günlük temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı durumu ifade ediyor. Uzmanlar, El Niño’nun güçlenmesinin gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

Dünya Gıda Programı Başkan Vekili Karl Skau'nun sözlerine göre El Niño, milyonlarca insanın hayatını ve geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek. Skau, uluslararası toplumun iklim kaynaklı risklere ne kadar erken hazırlanırsa o kadar fazla insan hayatının kurtarılabileceğini ve insanların gelir kaynaklarının korunabileceğini vurguladı.

Tahminlere göre El Niño, bu yılın eylül ayında daha da güçlenecek. Bunun sonucunda akut gıda kıtlığı yaşayan insanların sayısının 225 milyondan 274 milyona, yani yaklaşık %22 oranında artması bekleniyor.

En ağır sonuçların Orta Amerika ve Afrika'nın güneyindeki ülkelerde görülmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Afrika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de ciddi risk altında olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, El Niño’nun etkisinin tüm bölgelerde aynı olmadığını belirtiyor. Bazı ülkeler hâlihazırda yağış eksikliği, şiddetli seller ve olağandışı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Diğer bölgelerde ise ekim mevsimi ve yaklaşan hasat döneminde durum daha da kötüleşebilir. Özellikle yağmurla beslenen tarıma büyük ölçüde bağımlı olan Güney Afrika ülkeleri en riskli bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kuruluş, 2015–2016 El Niño olayının dünya genelinde 60–100 milyon kişiningıda güvenliğini olumsuz etkilediğini hatırlatıyor. Yeni tahminlere göre 2026–2027 döngüsünün benzer ölçekte bir insani krize yol açması da ihtimal dışı değil.

Uzmanlara göre El Niño eylül ve aralık ayları arasında zirveye ulaşabilir. Ancak tarım ve verimlilik üzerindeki etkileri nedeniyle 2027 yılının tamamında da hissedilmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre önceden alınan önleyici ve hazırlık tedbirleri büyük önem taşıyor. Hesaplamalara göre bugün önlemeye harcanan her bir dolar gelecekte 3–7 dolara varan ekonomik kayıpların ve acil durum harcamalarının önlenmesini sağlıyor. BM, ülkeleri iklim risklerine karşı şimdiden hazırlık çalışmalarını güçlendirmeye çağırıyor.