Pasifik Okyanusu'nda su sıcaklığı 150 gündür rekor seviyede seyrediyor

Pasifik Okyanusu'nun El-Nino fenomeninin ölçüldüğü merkezi ekvatoral bölgesinde su sıcaklığı 150 gündür üst üste rekor seviyede yüksek seyrediyor. Okyanustaki bu olağanüstü ısınma, Güney Amerika'nın batı kesiminde şiddetli yağışlara, sellere ve toprak kaymalarına neden oluyor. Bu durum The Washington Post tarafından bildirildi.

Yayınlanan verilere göre, bu bölgedeki ortalama su sıcaklığı 30,2 dereceye ulaştı, bazı yerlerde ise 31,6 dereceye kadar yükseldi. Daha önce kaydedilen en yüksek değer 2015 yılında 29,8 derece olarak ölçülmüştü.

El-Nino'nun etkisi özellikle Peru ve Ekvador'da hissediliyor. Peru'daki meteorolojik danışmanlık şirketinin başkanı Abraham Levi, bu iki ülkenin modern tarihteki en güçlü El-Nino olaylarından birine hazırlandığını belirtti.

Ekvador'un Guayaquil şehrinde Ekim ayı boyunca yaklaşık 50,8 santimetre yağış düştü. Oysa bu bölgede söz konusu ay için ortalama yağış miktarı sadece 0,5 santimetredir. Bu, normal değerin yaklaşık 100 katıdır.

Ayrıca geçen hafta Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı. Şili'nin başkenti Santiago'da ise sağanak yağışlar yıkıcı sel ve toprak kaymalarını tetikledi.

Peru kıyılarının yakınında okyanus suyu sıcaklığı normalin 9,4 derece üzerinde kaydediliyor. Uzmanlar, ülkede yağışlı mevsimin başlamasıyla durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıyor.

El-Nino fenomeninin ABD'deki kış hava koşullarını da etkilemesi bekleniyor. Tahminlere göre, ülkenin batı ve doğu kıyılarında fırtınaların şiddetlenmesi, Kaliforniya'da sel baskınları, Florida'da ise normalden daha fazla yağış görülebilir.

Hatırlatmak gerekirse El-Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısımlarında yüzey suyu sıcaklığının periyodik olarak yükselmesiyle ilişkili bir iklim olayıdır. Okyanus ve atmosfer arasındaki süreçleri etkileyerek dünyanın çeşitli bölgelerinde yağış, kuraklık ve sıcaklık değişimlerine neden olabilir.