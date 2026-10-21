Afganistan'da 58 çocuğu olan baba ailesini geçindirmekte zorlanıyor

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde yaşayan Muhammed Sadık, dört eşinden 58 çocuk sahibi oldu. Ancak kalabalık bir aileyi maddi olarak desteklemek, çocukların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimleri için koşullar yaratmak onun için hiç de kolay değil.

BBC'nin haberine göre, 57 yaşındaki Muhammed Sadık araba ticareti yapan bir işletmede çalışıyor. Bir araba satıldığında yaklaşık 1.000 afgani kazandığını, ancak bunun kalabalık ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Bu nedenle bazı çocukları da aileye destek olmak için kağıt ve plastik topluyor.

Ailede genellikle günde iki öğün yemek pişiyor. Yaşam koşulları oldukça zor: Bazen altı yedi kişi tek bir ince battaniyenin altında uyumak zorunda kalıyor.

Muhammed Sadık, tüm çocuklarına eğitim vermeye çalıştığını ancak bunun için de maddi imkanlarının yetersiz olduğunu ifade etti. Çocuklarının isimlerini her zaman hatırlayamadığı için onlara genellikle sadece "oğlum" veya "evladım" diye seslendiğini belirtti.

Baba, çok çocuk sahibi olmayı dini inancıyla ilişkilendiriyor. Şu anki temel arzusu ise çocuklarının eğitim alması ve ailesinin gıda ihtiyacının karşılanması. Bu nedenle hükümetten, yardım kuruluşlarından ve iş insanlarından destek bekliyor.