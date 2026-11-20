201. Rus askeri üssü Tacikistan'daki faaliyetlerine devam edecek. Bu konuda «Interfax» haber ajansı, Duşanbe'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan lideri İmamali Rahman arasında gerçekleşen görüşmelerin sonuçlarına dayanarak haber verdi.

Devlet başkanları, 201. Rus askeri üssünün Tacikistan'da bulunması konusunda görüş birliğinde olduklarını teyit ettiler. Taraflar, bu üssün bölgede istikrarı sağlayan önemli bir unsur olarak bundan sonra da faaliyet göstermesi gerektiğini özellikle vurguladılar. Ayrıca görüşmeler kapsamında, askeri yetkililer ve Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri (Genelkurmay Ana İstihbarat Başkanlığı Başkanı İgor Kostyukov dahil) ile ayrı bir toplantı da gerçekleştirildi.

Tacikistan-Afganistan sınırı ve Afganistan güzergahı

Görüşme sırasında İmamali Rahman Rus mevkidaşını Tacikistan-Afganistan sınırındaki mevcut durum hakkında bilgilendirdi. Kaçakçılarla ilgili olayların devam etmesine rağmen, genel durumda istikrar unsurlarının gözlemlendiği belirtildi.

Ayrıca görüşmelerin gündeminde, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un yakın zamanda Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti dikkate alarak, Afganistan güzergahındaki iş birliği konuları da yer aldı.

Görüşme yönü Temel sonuçlar ve açıklamalar Askeri-stratejik iş birliği 201. Rus askeri üssü bölgesel istikrar unsuru olarak Tacikistan'da kalacak Afganistan ve sınır meselesi Tacikistan-Afganistan sınırındaki durum ve Kabil ile ilişkiler ele alındı Küresel jeopolitik Shenzhen'deki Rusya-Çin-ABD zirvesi sonuçlarının Orta Asya için önemi kaydedildi Ticaret ve ekonomi Rusya'nın Duşanbe'nin ana ticari-ekonomik ortağı ve müttefiki olduğu teyit edildi

Shenzhen zirvesinin sonuçları ve ekonomik ilişkiler

Vladimir Putin İmamali Rahman ile Çin'in Shenzhen şehrine yaptığı ziyaretin (özellikle orada Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü bir görüşmesi gerçekleşmişti) sonuçlarını paylaştı. Rus lider, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkelerinin büyük ölçüde Tacikistan'a komşu olduğunu göz önünde bulundurarak, bu zirvenin sonuçlarının Orta Asya için önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra taraflar, güncel ticari-ekonomik ilişkileri ve büyük ortak projeleri değerlendirdiler. İmamali Rahman, Rusya'nın Duşanbe'nin ana ticari-ekonomik ortağı ve güvenilir müttefiki olmaya devam ettiğini, ikili ilişkilerin ise istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirtti.

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