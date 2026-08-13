Afganistan'da 2,4 milyon kız eğitimden mahrum: UNESCO uyardı

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana yaklaşık 2,4 milyon kız ortaöğretim alma fırsatından mahrum kaldı. UNESCO verilerine göre Afganistan, kız ve kadınların orta ve yükseköğreniminin resmen yasaklandığı dünyadaki tek ülke olmaya devam ediyor.

Eğitim yasakları ne zaman getirildi?

Mart 2022'de kızların ortaokullarda eğitim görmesi yasaklandı. Aynı yılın aralık ayında ise kadınların üniversitelerde eğitim almasına da kısıtlama getirildi. Taliban bu yasakları geçici olarak nitelendirdi, ancak yasaklar hâlâ yürürlükte.

UNESCO, bu kısıtlamaların Afganistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun vadeli zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Ekonomik kayıplar da bekleniyor

Örgütün hesaplamalarına göre mevcut kısıtlamalar, 2066 yılına kadar 600 bin Afgan kadının iş gücü piyasasından çekilmesine neden olabilir. Ülke, 9,6 milyar dolara varan gelir kaybıyla karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca 2030 yılına kadar Afganistan'da 11 binden fazla nitelikli kadın öğretmen açığı oluşacağı tahmin ediliyor.

Ülkedeki genel eğitim durumu da ağır: 10 yaşındaki çocukların yüzde 90'ından fazlası basit bir metni okuyamıyor, okuryazarlık oranı ise yüzde 37'de kalıyor.

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