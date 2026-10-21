Kırgızistan'da askerleri kendi evinin inşaatında çalıştıran komutan tutuklandı

·5·Dünya
Kırgızistan'da askerleri kendi evinin inşaatında çalıştıran komutan tutuklandı

Kırgızistan'da Ulusal Muhafızlar'a bağlı bir askeri birliğin komutanı, görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. Komutanın, emrindeki askerleri düzenli olarak kendi evinin inşaatında çalıştırdığından şüpheleniliyor.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'ne göre, olay 20 Ekim'de askeri savcılıkla iş birliği içinde tespit edildi. İlk bilgilere göre komutan, sözleşmeli askerleri inşaat işlerinde görevlendirdi. Bunlar arasında askeri birlikte nöbet tutması gereken askerler de bulunuyor.

Soruşturma sonucunda toplanan deliller askeri savcılığa gönderildi. Olayla ilgili olarak Kırgızistan Ceza Kanunu'nun 337. maddesi olan 'Görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

Soruşturma kapsamında baş harfleri I.A. olan komutan tutuklanarak Bişkek Şehri İçişleri Baş Müdürlüğü'nün geçici tutukevine yerleştirildi.

Kırgızistan Ulusal MuhafızlarKırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik KomitesiGörevi Kötüye KullanmaBişkek İçişleri Baş MüdürlüğüAskeri Soruşturma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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