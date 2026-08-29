“Böyle insanlara merhamet yok.” Sadır Caparov “halk düşmanlarının” cezalandırılması çağrısında bulundu

·4·Dünya
“Böyle insanlara merhamet yok.” Sadır Caparov “halk düşmanlarının” cezalandırılması çağrısında bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaptığı açıklamada, dış güçlerden fon alarak ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan kişilerin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kırgız lider, bu açıklamayı 29 Ağustos'ta Bişkek'te, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ve VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerinin katıldığı garnizon denetimi sırasında yaptı.

“Dış güçlerin etkisine kapılan, onlardan fon alan, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve halk arasında panik yaratmaya çalışan aramızdaki az sayıdaki halk düşmanını sert bir şekilde cezalandırmalıyız. Böylelerine merhamet gösterilmeyecek,” dedi Sadır Caparov.

Cumhurbaşkanı, ülke kalkınmasının temel şartlarından birinin “demir disiplin” olduğunu vurgulayarak, güvenlik güçleri personelinden yüksek düzeyde profesyonellik ve sorumluluk talep etti.

Caparov ayrıca, kolluk kuvvetlerinin lojistik altyapısının güçlendirildiğini, personelin maaşlarının artırıldığını, sosyal destek önlemlerinin genişletildiğini ve dijital teknolojilerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Polis memurları, sokakta takım elbiseli bir gruba bir şeyler gösteriyor.

Daha önce Kırgızistan hükümeti, Şanghay İşbirliği Örgütü devlet başkanları zirvesi ve VI. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde ülkede güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurmuştu.

VI. Dünya Göçebe Oyunları, 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan'da düzenlenecek. Yarışmalara 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor. Oyunların programı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alıyor.

ŞİÖ devlet başkanları zirvesinin ise 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Bişkek'te yapılması planlanıyor.

Şu anda ŞİÖ; Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere 10 ülkeden oluşmaktadır.

“Böyle insanlara merhamet yok.” Sadır Caparov “halk düşmanlarının” cezalandırılması çağrısında bulundu
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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