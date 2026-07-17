Kırgızistan'da büyük elektrik kesintisi: Birçok bölge elektriksiz kaldı

Bugün, 17 Temmuz'da Kırgızistan'ın birçok bölgesinde elektriklerin aniden kesilmesiyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Sonuç olarak başkent Bişkek ve ülkenin birçok vilayetinde binlerce kişi geçici olarak elektriksiz kaldı. Bu konuda 24.kg yayını haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, elektrik kesintileri Bişkek şehri ile birlikte Çuy, Issık-Göl, Narın ve diğer bölgeleri de etkiledi. Elektrik kesintisi nedeniyle bazı ilçelerde soğuk ve sıcak su temini de geçici olarak durdu. Ayrıca trafik ışıkları çalışmadı, mobil iletişim ve internette kesintiler yaşandı, birçok asansörün faaliyeti de durdu.

“Kırgızistan Ulusal Elektrik Şebekesi” (NESK) A.Ş.'nin verilerine göre, olaya 220 kilovoltluk iki yüksek gerilim hattında meydana gelen bir arıza neden oldu. Özellikle “Kara-Balta — Glavnaya” ve “Glavnaya — Şu” elektrik iletim hatları acil durum nedeniyle devre dışı kaldı.

Sonuç olarak elektrik sisteminde yükü otomatik azaltma mekanizması devreye girdi ve ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Şu anda uzmanlar elektrik enerjisini kademeli olarak geri getirme çalışmalarını sürdürüyor. Arızanın nedenlerine ilişkin teknik inceleme devam ediyor.