Eski Rus askerinin Putin'e acil çağrısı sosyal medyayı sarstı

·125·Dünya
Eski Rus askerinin Putin'e acil çağrısı sosyal medyayı sarstı

Sosyal ağlarda kısa sürede milyonlarca kez izlenen ve uluslararası medyanın dikkatini çeken dehşet verici bir video mesaj yayınlandı. Rus ordusunun «Sudoplatov» adlı gönüllü taburunun keşif birimi eski komutanı, «Pustovalov» ismiyle de tanınan Aleksandr Lunin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan sert bir açıklama gönderdi.

Konuyla ilgili olarak «Agentstvo. Novosti» çevrimiçi yayını ve «Dojd» televizyon kanalı haberler paylaştı.

Ordudaki dehşetler: İşkenceler ve ölüme eşdeğer emirler

Lunin çağrısında, Rus ordusu içindeki korkunç sistem, komutanların keyfi uygulamaları ve şiddet olayları hakkında açıkça konuştu. Onun sözlerine göre, cephedeki Rus askerleri iki temel nedenden dolayı acımasız işkencelere ve baskılara maruz kalıyor:

  • «Faydasız ve intihara eşdeğer emirleri» yerine getirmeyi reddettiklerinde;

  • Komutanlara kendi para kaynaklarını (paylarını) teslim etmeyi reddettiklerinde.

«Silahlar Kremlin'e dönebilir!»

Çağrının en sansasyonel ve tehditkar kısmı, doğrudan başkana yönelik beklenmedik uyarı oldu. Eski komutan, durum bu şekilde devam ederse sonuçların korkunç olacağını söyledi:

«Eğer yakın zamanda Kremlin'e gidip sizinle yan yana canlı yayına çıkmazsam, ordu silahlarını Kremlin'e çevirebilir».

Lunin diğer bir videosunda da Putin ile şahsen görüşerek ona «yetkililerin gizlediği gerçek hakikati» iletmek istediğini belirtti. Vurguladığı üzere, konu sadece savaş katılımcıları değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlara karşı da yerel yöneticiler tarafından gerçekleştirilen eşi benzeri görülmemiş keyfi uygulamalardır.

«Cepheden dehşet verici videolar geliyor...»

«Agentstvo» yayını gazetecileri Lunin ile iletişim kurmayı başardı. Görüşme sırasında eski asker, cephedeki tanıdıklarından ve sıradan askerlerden durmaksızın haberler aldığını doğruladı:

«Bana çok sayıda mesaj ve video çağrısı gönderiyorlar. Onları sosyal ağlarda paylaşmaya korkuyorum çünkü orada çok dehşet verici ve acıklı görüntüler var», — diyor eski komutan.

Çağrının arkasında kimler var? Gizemli görüşmenin detayları

Lunin'in iddiasına göre, bu çağrıyı yazmasının nedeni sadece cephedeki dehşetler değil, aynı zamanda beklenmedik gizli bir görüşmeydi. Bu yılın 24 Haziran günü Voronej bölgesinin Lizinovka köyünde yanına üç gizemli adam geldi.

Bunlardan birinin Savunma Bakanlığı'ndan, ikincisinin İçişleri Bakanlığı'ndan (MVD), üçüncüsünün ise Savunma Bakanlığı ile bağlantılı başka bir özel servisten olduğunu söylediler. Lunin'in sözlerine göre, tam da bu resmi şahıslar ondan bu videoyu çekmesini ve başkana «durum bu şekilde devam ederse her şeyin çok kötü sonuçlara yol açacağı» yönünde sinyal vermesini talep ettiler.

Şu ana kadar Rusya resmi yönetimi ve Savunma Bakanlığı, eski askerin bu ağır iddialarına, ordudaki işkencelere ve beklenen isyan tehlikesi hakkındaki beyanatına herhangi bir yanıt vermedi.

Vladimir PutinKremlDozhdAleksandr Lunin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'deki hastanede silahlı saldırı: Şüpheli başka bir şehirde yakalandıABD'deki hastanede silahlı saldırı: Şüpheli başka bir şehirde yakalandıBugün, 11:54Fransa, Rusya ile bağlantılı petrol tankerine el koyduFransa, Rusya ile bağlantılı petrol tankerine el koyduBugün, 11:49Zelenskiy'den Yeni Adım: Rusya'yı Barışa Zorlamak İçin 40 Günlük Operasyon!Zelenskiy'den Yeni Adım: Rusya'yı Barışa Zorlamak İçin 40 Günlük Operasyon!Bugün, 11:41Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısının En Küçük Konuğu — Üç Aylık BebekAvrupa Birliği Bakanlar Toplantısının En Küçük Konuğu — Üç Aylık BebekBugün, 11:04Dünyanın en yalnız oteli: Gitmek için lisans gerekiyorDünyanın en yalnız oteli: Gitmek için lisans gerekiyorBugün, 10:54Gökyüzünde dehşet: Turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu alevlere teslim olduGökyüzünde dehşet: Turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu alevlere teslim olduBugün, 10:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı