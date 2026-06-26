Sosyal ağlarda kısa sürede milyonlarca kez izlenen ve uluslararası medyanın dikkatini çeken dehşet verici bir video mesaj yayınlandı. Rus ordusunun «Sudoplatov» adlı gönüllü taburunun keşif birimi eski komutanı, «Pustovalov» ismiyle de tanınan Aleksandr Lunin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan sert bir açıklama gönderdi.

Konuyla ilgili olarak «Agentstvo. Novosti» çevrimiçi yayını ve «Dojd» televizyon kanalı haberler paylaştı.

Ordudaki dehşetler: İşkenceler ve ölüme eşdeğer emirler

Lunin çağrısında, Rus ordusu içindeki korkunç sistem, komutanların keyfi uygulamaları ve şiddet olayları hakkında açıkça konuştu. Onun sözlerine göre, cephedeki Rus askerleri iki temel nedenden dolayı acımasız işkencelere ve baskılara maruz kalıyor:

«Faydasız ve intihara eşdeğer emirleri» yerine getirmeyi reddettiklerinde;

Komutanlara kendi para kaynaklarını (paylarını) teslim etmeyi reddettiklerinde.

«Silahlar Kremlin'e dönebilir!»

Çağrının en sansasyonel ve tehditkar kısmı, doğrudan başkana yönelik beklenmedik uyarı oldu. Eski komutan, durum bu şekilde devam ederse sonuçların korkunç olacağını söyledi:

«Eğer yakın zamanda Kremlin'e gidip sizinle yan yana canlı yayına çıkmazsam, ordu silahlarını Kremlin'e çevirebilir».

Lunin diğer bir videosunda da Putin ile şahsen görüşerek ona «yetkililerin gizlediği gerçek hakikati» iletmek istediğini belirtti. Vurguladığı üzere, konu sadece savaş katılımcıları değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlara karşı da yerel yöneticiler tarafından gerçekleştirilen eşi benzeri görülmemiş keyfi uygulamalardır.

«Cepheden dehşet verici videolar geliyor...»

«Agentstvo» yayını gazetecileri Lunin ile iletişim kurmayı başardı. Görüşme sırasında eski asker, cephedeki tanıdıklarından ve sıradan askerlerden durmaksızın haberler aldığını doğruladı:

«Bana çok sayıda mesaj ve video çağrısı gönderiyorlar. Onları sosyal ağlarda paylaşmaya korkuyorum çünkü orada çok dehşet verici ve acıklı görüntüler var», — diyor eski komutan.

Çağrının arkasında kimler var? Gizemli görüşmenin detayları

Lunin'in iddiasına göre, bu çağrıyı yazmasının nedeni sadece cephedeki dehşetler değil, aynı zamanda beklenmedik gizli bir görüşmeydi. Bu yılın 24 Haziran günü Voronej bölgesinin Lizinovka köyünde yanına üç gizemli adam geldi.

Bunlardan birinin Savunma Bakanlığı'ndan, ikincisinin İçişleri Bakanlığı'ndan (MVD), üçüncüsünün ise Savunma Bakanlığı ile bağlantılı başka bir özel servisten olduğunu söylediler. Lunin'in sözlerine göre, tam da bu resmi şahıslar ondan bu videoyu çekmesini ve başkana «durum bu şekilde devam ederse her şeyin çok kötü sonuçlara yol açacağı» yönünde sinyal vermesini talep ettiler.

Şu ana kadar Rusya resmi yönetimi ve Savunma Bakanlığı, eski askerin bu ağır iddialarına, ordudaki işkencelere ve beklenen isyan tehlikesi hakkındaki beyanatına herhangi bir yanıt vermedi.