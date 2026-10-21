Adidas kedi ve köpekler için kışlık kıyafet koleksiyonunu tanıttı (foto)

Adidas Originals, 2026 kış sezonu için kedi ve köpeklere özel yeni kıyafet koleksiyonunu piyasaya sürdü. Koleksiyon, 10 Ekim'den itibaren ABD'deki resmi çevrimiçi mağazada satışa sunuldu.

Yeni kıyafetler, markanın ikonik üç bantlı tasarımı ve Trefoil logosu ile süslendi. Koleksiyonda sıcak tutan dolgulu yelekler ve kapüşonlu örgü sweatshirtler yer alıyor.

Ürünlerin fiyatları kıyafet türüne göre 55 ile 80 dolar arasında değişiyor. Adidas ayrıca evcil hayvanlar için başka kıyafet ve aksesuarlar da sunuyor.