Disney binlerce çalışanını işten çıkararak maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük medya ve eğlence imparatorluğu The Walt Disney Company finansal baskı altında, tarihindeki bir sonraki geniş kapsamlı işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirket yönetimi, çeşitli departmanların yöneticilerine yıllık harcamaları acilen yüzde 20'ye kadar azaltmanın yollarını bulmaları talimatını verdi.

Bloomberg ve The Wall Street Journal haberlerine göre, optimizasyon dalgası televizyon, film yapımı, eğlence parkları ve kruvaziyer filosundan hukuk, bilgi teknolojileri (IT) ve insan kaynakları departmanlarına kadar tüm temel alanları kapsayacak.

Hangi departmanlar işten çıkarma darbesi alacak?

Medya devinin planladığı yeniden yapılanma süreci, aynı anda birkaç stratejik alanı etkileyecek:

Televizyon ve yayıncılık devrimi: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals ve Freeform ayrı televizyon kanalı yapısından çıkarılarak doğrudan yayın izleyicisine yönelik tek bir sisteme entegre edilecek, bu da yüzlerce televizyon çalışanının işini kaybetmesine yol açacak;

Film stüdyoları ve animasyon: Associated Press verilerine göre, film yapım ve Pixar animasyon stüdyosu ekipleri de yeni işten çıkarma listesinde yer alacak;

Parklar ve kruvaziyer projeleri: The Wrap yayın organının bildirdiğine göre, atraksiyon ve temalı parkların tasarımından sorumlu en prestijli Walt Disney Imagineering birimi ve Experiences alanında çalışanların ve yöneticilerin emekliye ayrılma süreci çoktan başladı;

Hukuk ve idari hizmetler: Uluslararası ilişkiler, hukuk desteği ve merkez ofis insan kaynakları departmanlarında da kadrolar optimize ediliyor.

Disney neden kitlesel işten çıkarmalara mecbur kalıyor?

Hollywood devinin bu tür sert önlemlere başvurması birkaç küresel finansal faktörle açıklanıyor:

Geleneksel televizyon gelirlerinin çöküşü: İzleyicilerin kablolu ve yayın televizyonundan vazgeçmesi, reklam gelirlerini keskin bir şekilde düşürdü;

Yayıncılık rekabeti ve sinema gişesindeki durgunluk: Rakip platformlarla mücadele ve dünya sinema gişelerinde beklenen sonuçların alınamaması büyük mali kaynak gerektiriyor;

Parklardaki turist akışının azalması: ABD'deki ünlü Disney eğlence parklarını ziyaret eden yabancı turist sayısındaki büyüme hızı yavaşladı.

Bilgi notu: 231 bin çalışan ve milyarlarca dolarlık tasarruf

Disney şirketi, harcamaları kontrol altına alma programını daha önce başlatmıştı:

Önceki dalga: 2023 yılında CEO Bob Iger liderliğinde 5,5 milyar dolar tasarruf amacıyla yaklaşık 7 bin kişi işten çıkarılmıştı;

2025-2026 dönemi: 2025 mali yılı sonu itibarıyla, şirkette dünya genelinde toplam 231 bin çalışan görev yapmaktadır.

Reuters ajansının belirttiğine göre, şu an için genel rakamlar planlama aşamasında olup, kitlesel işten çıkarmaların kesin kapsamı ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.