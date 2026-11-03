Disney binlerce çalışanını işten çıkararak maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor

·4·Dünya
Disney binlerce çalışanını işten çıkararak maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük medya ve eğlence imparatorluğu The Walt Disney Company finansal baskı altında, tarihindeki bir sonraki geniş kapsamlı işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirket yönetimi, çeşitli departmanların yöneticilerine yıllık harcamaları acilen yüzde 20'ye kadar azaltmanın yollarını bulmaları talimatını verdi.

Bloomberg ve The Wall Street Journal haberlerine göre, optimizasyon dalgası televizyon, film yapımı, eğlence parkları ve kruvaziyer filosundan hukuk, bilgi teknolojileri (IT) ve insan kaynakları departmanlarına kadar tüm temel alanları kapsayacak.

Hangi departmanlar işten çıkarma darbesi alacak?

Medya devinin planladığı yeniden yapılanma süreci, aynı anda birkaç stratejik alanı etkileyecek:

  • Televizyon ve yayıncılık devrimi: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals ve Freeform ayrı televizyon kanalı yapısından çıkarılarak doğrudan yayın izleyicisine yönelik tek bir sisteme entegre edilecek, bu da yüzlerce televizyon çalışanının işini kaybetmesine yol açacak;

  • Film stüdyoları ve animasyon: Associated Press verilerine göre, film yapım ve Pixar animasyon stüdyosu ekipleri de yeni işten çıkarma listesinde yer alacak;

  • Parklar ve kruvaziyer projeleri: The Wrap yayın organının bildirdiğine göre, atraksiyon ve temalı parkların tasarımından sorumlu en prestijli Walt Disney Imagineering birimi ve Experiences alanında çalışanların ve yöneticilerin emekliye ayrılma süreci çoktan başladı;

  • Hukuk ve idari hizmetler: Uluslararası ilişkiler, hukuk desteği ve merkez ofis insan kaynakları departmanlarında da kadrolar optimize ediliyor.

Disney neden kitlesel işten çıkarmalara mecbur kalıyor?

Hollywood devinin bu tür sert önlemlere başvurması birkaç küresel finansal faktörle açıklanıyor:

  • Geleneksel televizyon gelirlerinin çöküşü: İzleyicilerin kablolu ve yayın televizyonundan vazgeçmesi, reklam gelirlerini keskin bir şekilde düşürdü;

  • Yayıncılık rekabeti ve sinema gişesindeki durgunluk: Rakip platformlarla mücadele ve dünya sinema gişelerinde beklenen sonuçların alınamaması büyük mali kaynak gerektiriyor;

  • Parklardaki turist akışının azalması: ABD'deki ünlü Disney eğlence parklarını ziyaret eden yabancı turist sayısındaki büyüme hızı yavaşladı.

Bilgi notu: 231 bin çalışan ve milyarlarca dolarlık tasarruf

Disney şirketi, harcamaları kontrol altına alma programını daha önce başlatmıştı:

  • Önceki dalga: 2023 yılında CEO Bob Iger liderliğinde 5,5 milyar dolar tasarruf amacıyla yaklaşık 7 bin kişi işten çıkarılmıştı;

  • 2025-2026 dönemi: 2025 mali yılı sonu itibarıyla, şirkette dünya genelinde toplam 231 bin çalışan görev yapmaktadır.

Reuters ajansının belirttiğine göre, şu an için genel rakamlar planlama aşamasında olup, kitlesel işten çıkarmaların kesin kapsamı ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

The Walt Disney CompanyBob IgerPixarYayıncılıkEkonomi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptıApple TV abonelik fiyatlarına bir zam daha yaptı28 Ağustos 19:55Apple Music, yapay zekâyla oluşturulan parçaları etiketlemeye başlıyorApple Music, yapay zekâyla oluşturulan parçaları etiketlemeye başlıyor22 Ağustos 03:27Suno, yapay zekâyla oluşturulan şarkılarını etiketlemeye başlıyorSuno, yapay zekâyla oluşturulan şarkılarını etiketlemeye başlıyor6 Ağustos 18:52Disney+ uygulamasında TikTok üreticilerinin içerikleri yer alacakDisney+ uygulamasında TikTok üreticilerinin içerikleri yer alacak5 Ağustos 18:28Spotify, yapay zekâ destekli parça remiksi oluşturma aracını genişletiyorSpotify, yapay zekâ destekli parça remiksi oluşturma aracını genişletiyor4 Ağustos 20:54Spotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıSpotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştı4 Ağustos 18:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu