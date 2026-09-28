Tokayev'den sert eleştiri: Ordu geçen yüzyılda kalmış, generallere ceza kaçınılmaz

·8·Dünya
Tokayev'den sert eleştiri: Ordu geçen yüzyılda kalmış, generallere ceza kaçınılmaz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, savunma sistemi yönetimiyle gerçekleştirdiği acil toplantıda, Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesini komuta kademesinin ve generallerin mesleki yetersizliği olarak değerlendirdi. Devlet başkanı, askeri kurumda sorumsuzluk, ihmal ve göz boyamanın kronikleştiğini, askerlerin en basit can yelekleriyle bile donatılmadığını sert bir dille eleştirdi.

Bu trajedinin ardından Savunma Bakanı görevden alınarak yerine Aydos Mirzahmetov atandı; ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın birinci yardımcısı ve bir dizi komutan tutuklandı. Cumhurbaşkanı, rütbe ve makamların kimseyi cezadan kurtaramayacağını vurgulayarak, silahlı kuvvetleri geçen yüzyılın kalıntılarından temizlemek ve orduyu uluslararası standartlar temelinde kökten dönüştürmek için geniş kapsamlı bir denetim başlattı.

«Can yeleği eksikliği, tutuklamalar ve yeni bakan»: Tokayev'in açıklamasından 5 ana nokta

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın savunma sistemine ilişkin sert kararları ve resmi açıklamalarından en önemli gerçekler:

  • Generallerin ve subayların yetersizliği ifşa edildi: Cumhurbaşkanı, 14 askerin ölümüne sorumsuzluğun, planın yetersizliğinin ve komuta kademesinin ihmalkarlığının neden olduğunu belirtti;

  • En basit güvenlik ekipmanları bile verilmedi: Askerlerin açık denizdeki tatbikatlara özel can yelekleri olmadan gönderilmesi eleştirildi;

  • Personel konusunda sert değişiklikler: Görevden alınan Dauren Kosanov'un yerine Aydos Mirzahmetov yeni Savunma Bakanı olarak atandı;

  • Üst düzey askeri yetkililer tutuklandı: Deniz Kuvvetleri komutan yardımcısı, iki askeri birlik komutanı, piyade bölüğü ve bot komutanları hakkında ceza davası açılarak tutuklandılar;

  • Ordunun kökten reforme edilmesi talebi: Tokayev, silahlı kuvvetlerin «geçen yüzyılda kaldığını» vurgulayarak, komuta sisteminin uluslararası standartlara göre yeni bir modele geçirilmesini emretti.

Hazar trajedisi ve Savunma Bakanlığı'ndaki değişiklikler: Detayların karşılaştırması

Trajedinin detayları, tespit edilen eksiklikler ve devlet düzeyinde alınan önlemler tablosu:

Kriterler ve yönler

Tatbikat sırasındaki durum ve eksiklikler

Cumhurbaşkanı kararı ve alınan kesin önlemler

Komuta ve yönetim

Deniz Kuvvetleri başkomutanının yokluğu, Genelkurmay koordinasyonunun sıfır olması

Savunma Bakanı D. Kosanov görevden alındı, yerine A. Mirzahmetov atandı

Güvenlik donanımı

Deniz tatbikatında askerlere can yeleği verilmedi

Bakanlık sisteminin kapsamlı denetimi için kararname imzalandı

Olayın sonuçları

17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, sadece 3 kişi kurtarıldı

Hükümet komisyonu ve Başsavcılık soruşturması başlatıldı

Hukuki sorumluluk

Görevi ihmal ve gemi yönetimi kurallarının ihlali

Deniz Kuvvetleri yönetim yardımcısı, 2 birlik ve 2 bot komutanı tutuklandı

Sistemin genel durumu

«Sorumsuzluk, göz boyama ve geçen yüzyılda kalmışlık»

İleri uluslararası tecrübe temelinde «yeni nesil ordu» oluşturma görevi

Askeri ve siyasi analiz: Tokayev komuta kademesini neden bu kadar sert cezalandırıyor?

Savunma ve güvenlik alanı analistleri ile askeri uzmanların sonuçları:

  • «Göz boyama ve güvenlik dejenerasyonu»: Deniz tatbikatlarında en basit can yeleklerinin bile bulunmaması, sistemdeki yolsuzluğun ve sorumsuzluğun zirvesini gösterdi; Tokayev'in sert sözleri, ordudaki bürokrasi ve sahte raporlama sistemine vurulan bir darbe oldu;

  • «Rütbeler dokunulmazlık sağlamaz» ilkesi: Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın birinci yardımcısının ve birlik komutanlarının tutuklanması, devlet başkanının askeri suçlara karşı tavizsizliğini gösterdi; bu, diğer alanlardaki yöneticiler için de ciddi bir sinyal;

  • Yeni nesil ordu ihtiyacı: Yeni atanan Bakan Aydos Mirzahmetov'un önündeki görev; Sovyet döneminden kalma yetersiz dikey yönetim yapısını parçalayarak, kriz durumlarında hızlı ve net hareket edebilen modern bir komuta sistemi kurmaktır.

Sizce, askerleri basit can yelekleri olmadan denize gönderen komutanlar ve generaller için nasıl bir ceza verilmeli? Cumhurbaşkanı Tokayev'in başlattığı kapsamlı personel temizliği, komşu ülke ordusunu gerçekten yeni bir seviyeye taşıyabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve komşu kardeş ülkenin güvenlik sistemindeki bu keskin değişimlerin analizini herkesle paylaşın!

Kasım Cömert TokayevAydos MirzahmetovKazakistan Savunma BakanlığıHazar Denizi FaciasıAskeri Reform
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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