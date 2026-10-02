Adidas taban sertliği ayarlanabilen spor ayakkabı prototipini tanıttı

·1·Dünya
Adidas taban sertliği ayarlanabilen spor ayakkabı prototipini tanıttı

Adidas, koşu koşullarına göre taban sertliğini değiştirmeye olanak tanıyan Adizero Gearshift spor ayakkabı prototipini tanıttı. Yeni teknoloji, tabanın içine yerleştirilmiş ayarlanabilir bir karbon plakaya dayanıyor. Konuyla ilgili haberi Gear Patrol paylaştı.

Ayakkabının taban mekanizmasının daha yumuşak veya daha sert bir duruma getirilebildiği belirtiliyor. Hafif tempolu koşularda ve engebeli yollarda plakanın yumuşatılmasıyla ayakkabının esnekliğinin artırılması hedefleniyor.

Hızlı koşularda veya yüksek tempolu hareketlerde ise mekanizma daha sert bir konuma getiriliyor. Bu durumda karbon plaka, geleneksel koşu ayakkabılarındaki 'yay' etkisini güçlendirerek, ayaktan itiş verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor.

İlginç olan ise sistemin sadece iki durumla sınırlı olmaması. Plakanın sertliği, yumuşak ve sert durumlar arasında kademeli olarak ayarlanabiliyor.

Siyah ve beyaz renkli, kalın topuklu Adidas Adizero koşu ayakkabısı.

Prototipin mekanik versiyonunda ayarlama, tabanın yanındaki özel bir sürgü yardımıyla manuel olarak yapılıyor. Elektronik versiyonda ise sistem, akıllı telefon veya akıllı saatteki bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Elektronik versiyon, pil ve diğer bileşenleri içerdiği için mekanik versiyona göre daha ağır.

Adizero Gearshift şu an için seri üretime geçmemiş bir prototip aşamasındadır. Adidas, teknolojinin gelecekte ticari ayakkabılarda kullanılabileceğini göstermiş olsa da, satışa çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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