ABD'de onlarca yıl sonra canlı doku yiyen parazit tespit edildi

ABD'nin Teksas eyaletinde hayvanların canlı dokularıyla beslenen tehlikeli bir parazit olan Yeni Dünya burgu kurdu tespit edildi. Bu, ülkede bir yaban hayvanında kaydedilen ilk parazit vakası oldu. Konuyla ilgili açıklamayı ABD Tarım Bakanlığı yaptı.

Parazitin, Teksas'ın Pecos bölgesindeki bir avcılık çiftliğinde yaşayan bir geyikte bulunduğu belirtildi. Hayvanın bir avcı tarafından avlanmasının ardından uzmanlara haber verildi.

Yaban hayvanlarında denetimler sıkılaştırıldı

Olayın ardından Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu, parazitin yayılabileceği bölgelerin sınırlarını yeniden gözden geçiriyor. ABD Tarım Bakanlığı ile Teksas Park ve Yaban Hayatı Departmanı ise çevredeki yaban hayvanlarını ek incelemelerden geçiriyor.

Teksas Yaban Hayatı Bölümü Direktörü Alan Cain, avcıları ve arazi sahiplerini hayvanlarda parazit belirtileri olup olmadığına dikkat etmeye çağırdı. Av sezonu boyunca doğada bulunan kişileri tedbirli olmaya davet etti.

Parazit ABD'ye nasıl geri döndü?

Yeni Dünya burgu kurdu, onlarca yıl önce ABD'de yok edilmişti. Ancak son yıllarda Orta Amerika üzerinden Meksika'dan kuzeye doğru yayılmaya başladı. Bu durum, ABD hayvancılık sektörü için ciddi endişelere yol açtı.

Parazitin yayılmasını sınırlamak amacıyla ABD, geçen yıl Meksika'dan canlı sığır ithalatını durdurmuştu. İthalat, bu yılın ağustos ayında Arizona'daki sınır kapısı üzerinden kademeli olarak yeniden başlatıldı.

Hayvan ithalatının durdurulmasının ABD'deki sığır arzını etkilediği ve sığır eti fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.

Buna rağmen parazitle ilgili vakalar görülmeye devam etti. Bu yılın haziran ayında Teksas'ın Meksika sınırındaki Zavala bölgesinde bir buzağıda da bu parazit tespit edilmişti. Daha sonra at ve köpekler dahil olmak üzere başka vakalar da kaydedildi.

Hayvanlar için ne kadar tehlikeli?

Yeni Dünya burgu kurdu sineğinin larvaları, hayvan vücudundaki canlı dokulara girerek onlarla beslenir. Bu süreç, ağır yaraların oluşmasına ve enfeksiyonun gelişmesine yol açabilir.

Zamanında veteriner müdahalesi yapılmazsa, hayvanın durumu ağırlaşabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle uzmanlar, yabani ve evcil hayvanlarda şüpheli belirtiler görüldüğünde ilgili kurumlara haber verilmesinin önemini vurguluyor.