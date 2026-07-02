Hindistan Seyahati Sonrası Kadının Beyninde 38 Parazit Tespit Edildi

Sıradan bir turistik gezi olarak başlayan yolculuk, bir kadının hayatını tamamen değiştirdi. Britanyalı Laurie Denman, Hindistan seyahatinden sonra yaklaşık on yıl boyunca ağır hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

Bilindiği üzere Laurie, 2007 yılında, yirmili yaşlarındayken Hindistan'a gitmişti. Seyahat sırasında dikkatli davranan ve hastalanmamak amacıyla sadece vejetaryen yemekler tüketen Laurie, buna rağmen tehlikeli bir parazitten kurtulamadı.

Dört yıl sonra, vücudundan yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şerit solucanı çıktı. Doktorlar sorunun çözüldüğünü düşünmüştü. Ancak kısa süre sonra kadında şiddetli baş ağrıları, nöbetler ve diğer endişe verici belirtiler ortaya çıktı.

Yapılan tetkikler sonucunda Laurie'ye nörosistiserkoz teşhisi konuldu. Bu, domuz tenyası larvalarının beyne ulaşması sonucu gelişen tehlikeli bir paraziter hastalıktır. Doktorlar beyninde toplam 38 parazit olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, bu tür bir hastalığın genellikle parazit yumurtalarıyla kirlenmiş su veya gıdaların tüketilmesi ve kişisel hijyen kurallarına uyulmaması sonucunda bulaştığını belirtiyor.

Tedavi süreci Laurie için son derece zor geçti. Doktorlar, dünyanın farklı ülkelerindeki uzmanlara danışmak zorunda kaldı. Güçlü ilaçlar nedeniyle dış görünüşü değişti, ehliyetine el konuldu ve hatta iş hayatına ara vermek zorunda kaldı.

Beyindeki şişliklerin tekrarlaması onda depresyon ve anksiyete durumlarına yol açtı. Bir süre psikiyatri kliniğinde de tedavi gördü.

Bugün Laurie Denman'ın durumu oldukça iyiye gitti. 2017'den beri uygulanan tedavi yöntemlerinin sonuç verdiğini ve hastalık komplikasyonlarının neredeyse hiç görülmediğini söylüyor.

Şimdi yaşadığı ağır sınavlar hakkında 12 bölümlük bir podcast hazırlıyor. Amacı, benzer hastalıklarla karşılaşan insanlara destek olmak ve onlara umut vermek.