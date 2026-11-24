Olay 6 Temmuz 2025 tarihinde Manavgat ilçesinde meydana geldi. «Zeus» isimli aslan, özel bir hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçarak, yakınlardaki yer fıstığı tarlasında eşiyle dinlenen Süleyman Kır'a saldırdı. Adam aslanla boğuşarak onun boynundan yakaladı. Saldırı sonucunda kulağı, yüzü, vücudu ve bacakları çeşitli derecelerde yaralandı. Hastaneye kaldırılarak birkaç gün tedavi gördü. Aslan ise daha sonra vurularak öldürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü haberi, Antalya'da vahşi hayvan saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın yaşadıklarını tekrar akıllara getirdi. Temmuz 2025'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan ona saldırmış, adam hayatta kalmak için yırtıcıyla boğuşmak zorunda kalmıştı.

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Buna rağmen Süleyman Kır, vahşi hayvana karşı kin beslemedi. Olaydan sonra verdiği röportajda: «Aslanı affediyorum. Ancak kötü niyetli insanları affetmiyorum. Aslında aslanın bir suçu yok» demişti. Adamın düşüncesine göre, olaydan hayvan değil, onun kaçmasına izin veren sorumlular hesap vermeli.

İstanbul'daki son haberler de Kır'ın dikkatinden kaçmadı. Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü haberi üzerine vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kır, böyle bir durumda derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilgi için, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Uskumruköy mahallesinde 22 Kasım günü aslan görüldüğüne dair ihbar gelmişti. Arama çalışmalarına jandarma, acil durum ekipleri ve veteriner uzmanları katıldı. Ancak 23 Kasım günü İstanbul Valiliği, yeni video kayıtlarının incelenmesinin ardından görüntülerdeki hayvanın aslan veya başka bir büyük kedi türüne ait olmadığının tahmin edildiğini açıkladı.