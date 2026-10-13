Avustralya'da başından bacaklar çıkan buzağı ameliyat edildi

·74·Dünya
Avustralya'da başından bacaklar çıkan buzağı ameliyat edildi

Avustralya'da başından iki ekstra bacak çıkan bir buzağı veterinerleri şaşırttı. Spider (Örümcek) adı verilen hayvan için başlangıçta ötenazi düşünülse de uzmanlar ona bir şans daha vermeye karar verdi. Sonuç olarak cerrahi operasyon başarılı oldu. Bu durum ABC News tarafından bildirildi.

Olay Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana geldi. Uzmanlar, sığırlarda ekstra bacaklarla doğma vakalarının görüldüğünü belirtiyor. Ancak Spider'ın durumu, fazladan uzuvların vücudunda değil, doğrudan baş kısmında şekillenmesiyle dikkat çekiyor.

Sydney Üniversitesi Veterinerlik Bilimleri Okulu'ndan Imke Tammen, bu sıra dışı durumun kesin nedeninin henüz bilinmediğini söylüyor. Bilim insanları olası nedenlerden biri olarak «parazit ikiz» olgusunugösteriyor.

Ameliyattan sonra baş kısmında büyük dikişleri olan siyah bir buzağı yatıyor.

Bu durum embriyonik gelişimin erken evrelerinde meydana gelebilir. Bu süreçte ikizlerden birinin dokuları diğerinin organizmasında kalır. Sonuç olarak hayvanın vücudunda ekstra uzuvlar oluşma ihtimali vardır. Ancak uzmanlar, Spider'da tam olarak bu sürecin yaşandığını henüz doğrulamadı.

Ayrıca, ekstra bacakların ortaya çıkmasına genetik faktörler de neden olabilir. Bazı sığır ırklarında bu tür doğuştan gelen kusurlar belirli kalıtsal değişimlerle bağlantılıdır. Ayrıca embriyonik gelişimdeki diğer bozukluklar da bu tür anomalilere yol açabilir.

Veteriner Megan Smith, 20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Spider'ın sahipleri, hayvanın gelecekteki durumu için endişelenerek başlangıçta ötenazi seçeneğini değerlendirmişti.

Ancak veterinerler buzağıyı kurtarmayı denemeye karar verdi. Ekstra bacaklar, hayvan büyüdükçe hareket etmesini ve dengesini korumasını engelleyebilirdi. Bu nedenle cerrahi müdahale ile alınmalarına karar verildi.

Operasyon yaklaşık 90 dakika sürdü ve başarıyla tamamlandı. Müdahalenin ardından Spider hızla iyileşti ve annesinin yanına döndü.

AvustralyaQueenslandSydney ÜniversitesiVeterinerlikOperasyon
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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