Kazakistan'a 252 bin adet yumurtayı yasa dışı yollarla sokmaya çalışanlar durduruldu

Rusya'dan Kazakistan'a veterinerlik denetim belgeleri olmadan 252 bin adet tavuk yumurtası sokma girişimi engellendi. Bu durum Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre, "Jaysan" veterinerlik kontrol noktasında Kazakistan Tarım Bakanlığı Veterinerlik Denetim ve Gözetim Komitesi'nin Aktobe Bölgesi Bölge Müfettişliği çalışanları, Rusya'dan Baykonur'a giden bir aracı denetledi.

Yapılan incelemede, yük için gerekli veterinerlik belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili gerekli tutanak ve idari rapor düzenlendi. Yumurtaların tamamı ise Rusya'ya iade edildi.

Ayrıca taşıyıcıya, veterinerlik mevzuatı gereklilikleri ve denetime tabi ürünlerin devlet sınırından geçirilmesi kuralları hakkında bilgi verildi.