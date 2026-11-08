Japonya'daki bir restoranda şeffaf et internette gündem oldu

Japonya'daki popüler bir restoran zinciri, sıra dışı bir durum nedeniyle sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Konu, müşterilere sunulan aşırı ince dilimlenmiş domuz etiyle ilgili. Et o kadar ince kesilmiş ki, arkasındaki nesneleri bile görmek mümkün. İnternet kullanıcıları bu et dilimlerine şakayla karışık «görünmez et» adını verdi.

Japonya'daki ünlü Shabu-yo, sıcak tencere yemekleri sunan ve sabit bir ücret karşılığında sınırsız yeme imkanı sağlayan bir restoran zinciridir. Yakın zamanda bu zincirin domuz etini alışılmadık derecede ince dilimleyerek servis etmesi internette hızla yayıldı. Sosyal medyada «stealth pork» yani «görünmez domuz eti» olarak adlandırılan bu dilimler, esprili yorumlara ve hararetli tartışmalara neden oldu.

X sosyal medya platformundaki bir kullanıcı, yorumunda bu kadar ince kesim teknolojisini şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Ancak restoranın maliyetleri bu kadar düşürmek istiyorsa, sınırsız yemek hizmetini hiç sunmaması gerektiğini esprili bir dille vurguladı.

Bir başka kullanıcı ise etin göründüğü ilk fotoğrafın altına: «Yoksa şeffaf domuz da mı var?» şeklinde bir yorum bıraktı. Söz konusu fotoğrafın X platformunda 3 milyondan fazla görüntülendiğini belirtmek gerekir.

İlk fotoğrafı paylaşan kullanıcı da «görünmez et»in kendine has avantajlarını şakayla açıkladı. Ona göre, et dilimleri ne kadar ince olursa, müşteriler normalden daha fazla dilim tüketebilir ve sonrasında arkadaşlarına ne kadar çok et yediklerini övünerek anlatabilirler.

Sosyal medyadaki tartışmalar o kadar büyüdü ki, Shabu-yo birkaç gün önce müşterilerine resmi bir açıklama yaparak yaşanan durumdan dolayı özür diledi.

Restoranın açıklamasında, «Bazı şubelerimizde etin, şirketimiz tarafından önceden belirlenen porsiyon standartlarına uymayan bir şekilde servis edildiğini tespit ettik. Müşterilerimizin beklediği kalite standartlarını karşılamayan bir ürün sunulduğu için kendilerinden derin özür dileriz» denildi.

Aslında, bu derecede ince et kesme tekniği bile hayranlık uyandırıcı görünüyor. Profesyonel prosciutto kesicileri bile bir et dilimini şeklini bozmadan bu kadar ince kesmeyi isteyebilirler. Ancak restorandaki bu durum, müşterilere sunulan ürünün kalitesi ve belirlenen standartlara uyulması konusunu da gündeme getirdi.