Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model Tanıtacak

·45·Otomobil
Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model Tanıtacak

Ford, 2029 yılına kadar Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarında beş yeni otomobil modeli piyasaya sürerek geniş çaplı bir atağa geçeceğini duyurdu. Bu yeni modeller, markanın rallideki zengin mirasından ilham alarak geliştirilecek ve bölgedeki alıcıları geri kazanmayı hedefleyecek. B ve C segmentlerini kapsayan yeni seri arasında Bronco tarzı bir SUV, kompakt elektrikli hatchback ve Renault platformunda üretilecek crossover'lar yer alıyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Şirket ayrıca ticari araç serisini genişleterek yeni Transit City kamyonetinin yanı sıra ultra güçlü Ranger Super Duty pickup modelini de tanıtacağını doğruladı. Ford, Fiesta ve Focus gibi modelleriyle on yıllardır satış listelerinde liderlik etse de son yıllarda pazar payı biraz düşmüştü. Bu durum, söz konusu modellerin üretiminin durdurulması ve fabrikaların Volkswagen Grubu platformundaki Explorer ve Capri elektrikli crossover'larına uyarlanmasından kaynaklandı.

Ford Avrupa başkanı Jim Baumbick, markanın bölgedeki geleceğine güven duyarak, "Sadece rekabet etmek için değil, kazanmak için buradayız" dedi. "Ready Set Ford" adlı yeni strateji, markanın arazi ve yüksek performanslı araçlar üretmedeki güçlü yönlerine odaklanıyor. Araçların tasarımı ve sürüş özellikleri ralli yarışları ruhunda şekillendirilecek.

Yeni model serisinde, 2028'den itibaren Valencia fabrikasında üretilecek olan kompakt SUV özel bir öneme sahip. Bu araç, küresel Bronco ailesinin bir parçası olacak ve Ford Kuga ile aynı K2 platformunda üretilmesi bekleniyor. Ford CEO'su Jim Farley'e göre şirket, Bronco adını tek bir modelden dünya çapında tanınan küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyor.

FordBroncoCrossoverElektrikli AraçOtomobil Dünyası
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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