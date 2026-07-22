Çin'de dünyanın en büyük darbeli HES'i inşa ediliyor: önemli bir aşama tamamlandı

Çin'in Xizang (Tibet) bölgesinde inşa edilmekte olan Datang Zhala hidroelektrik santralinde önemli bir teknolojik süreç başarıyla tamamlandı. Dünyanın en büyük darbeli HES'i olarak kabul edilen tesisteki 500 MW kapasiteli hidroelektrik ünitesi için tasarlanan ilk küresel giriş vanası, hidrostatik testlerden başarıyla geçti. Bu gelişmenin, yüksek basınçlı hidroenerji alanında yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, Pelton türbinleri ile donatılmış dünyanın ilk 500 megavatlık darbeli hidroelektrik santralidir. Yapılan testler, santralin en kritik güvenlik unsurlarından birinin çalışma basıncı altında tamamen kararlı bir şekilde çalıştığını doğruladı. Küresel giriş vanası, türbine su akışını kontrol eder ve acil durumlarda sistemi koruma işlevi görür.

Teknolojik karmaşıklık ve devasa boyutlar

İlk enerji bloğu için hazırlanan bu vananın teknik özellikleri şaşırtıcı: çapı 2,9 metre olup 9 MPa basınca dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Tamamen monte edilmiş halde cihazın toplam ağırlığı 300 tonu aşmaktadır. ixbt.com'a göre testler, tüm işletme modlarında yapının sızdırmazlığını ve dayanıklılığını kanıtladı.

Uzmanlar, vana montaj sürecinin standart fabrika montajından çok daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Genellikle bu tür ekipmanlar özel atölyelerde monte edilirken, bu kez mühendisler tüm çalışmaları doğrudan açık şantiyede gerçekleştirmek zorunda kaldılar. Sınırlı alan, çok tonlu parçaların kaldırılması ve dağlık bölgenin değişken hava koşulları uzmanlar için ciddi bir sınav oldu.

Temiz enerji ve yenilikçi yaklaşım

Datang Zhala HES, Çin'in ulusal temiz enerji üssünün ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Bu kompleksin hidroenerji, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerini birleştirmesi planlanıyor. Santralde her biri 500 MW kapasiteli iki adet darbeli hidroelektrik ünitesi kurulacak. Bunlar, yüksek dağlık bölgelerdeki büyük yükseklik farkı koşullarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Proje, Çinli Dongfang Electric şirketi tarafından yürütülmektedir. Şirket temsilcilerine göre, bu vananın üretimi ve başarıyla test edilmesi, yüksek basınçlı HES'ler için bileşen üretiminde teknolojik seviyeyi yeni bir aşamaya taşıdı. Elde edilen deneyim, gelecekte bu sınıftaki diğer büyük projelerde de kullanılacak.

Datang Zhala, şu anda Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından ileri enerji ekipmanları geliştirme konusunda birinci sınıf önemli projeler listesine dahil edilmiştir. Bu, ülkede aynı anda 500 MW kapasiteli yüksek basınçlı darbeli hidroelektrik ünitelerinin geliştirildiği, test edildiği ve sergilendiği tek tesistir.