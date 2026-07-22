Emiliano Martinez milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyor

Arjantin milli takımının tecrübeli kalecisi Emiliano Martinez, 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından uluslararası kariyerini noktalama konusunu ciddi şekilde değerlendiriyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında İspanya'ya karşı alınan mağlubiyet, kaleci için ağır bir darbe oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Final karşılaşmasında Arjantin 0-1 mağlup olduktan sonra Martinez, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan özür diledi. Paylaşımında, ülkesine ve takım arkadaşlarına zafer kazandırmak için elinden geleni yaptığını ancak hedefe ulaşılamadığını belirtti.

Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası'ndaki zaferin ardından üst üste ikinci kez altın madalya kazanarak tarih yazmayı hayal ettiğini gizlemedi. Ancak finaldeki başarısızlık, gelecek planlarını değiştirmiş gibi görünüyor.

Zihinsel darbe ve gelecekteki belirsizlik

"Gerçek şu ki, şu anki acıyı kelimelerle tarif etmek çok zor" ifadelerini aktarıyor haber kaynağı. Martinez, şu anda kariyerine devam edip etmeme veya milli takımı bırakma konusunda bir karar vermek için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyor.

Lionel Messi zamanında milli takımı bırakma kararından dönmüş olsa da, Martinez'in durumu biraz daha farklı görünüyor. Kaleci, yaşının ilerlediğini ve yeni nesle yol açma zamanının gelmiş olabileceğine işaret etti.

Arjantin futbol camiası için Martinez'in ayrılığı şüphesiz büyük bir kayıp olacaktır. O sadece bir kaleci değil, aynı zamanda takımın zihinsel liderlerinden biri olarak biliniyordu. 2022 Dünya Kupası finalindeki kahramanlıkları hala taraftarların hafızasında.

Şimdilik Arjantin Futbol Federasyonu, kalecinin olası istifası hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki aylarda oynanacak eleme maçları, Martinez'in nihai kararının ne olacağını gösterecek.

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