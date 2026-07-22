340 milyon abonesi olan YouTuber MrBeast evlendi

Dünyanın en popüler YouTuberlarından biri olan Jimmy Donaldson, özel hayatındaki gelişmeyi hayranlarıyla paylaştı. MrBeast takma adıyla tanınan içerik üreticisi, 2022 yılından beri birlikte olduğu Thea Booysen ile tropikal bir sahilde dünyaevine girdi.

Çiftin evlilik planı 2024 Noel'inde belli olmuştu. O dönemde Donaldson, Thea'ya evlenme teklifinde bulunmuştu. Daha sonra gelin, İtalya'da bir ay süren bekarlığa veda etkinlikleri düzenlemişti.

MrBeast düğün için sade beyaz bir takım elbise tercih etti. Thea Booysen ise gelinlik içindeydi. Donaldson, törenden kareleri Instagram'da paylaşarak, "Bayan Beast'i buldum. Hayatımın en güzel günüydü" notunu düştü.

Thea da nikahın ardından sosyal medyadaki adını "Thea Donaldson" olarak değiştirdi. 340 milyondan fazla abonesi olan YouTuber'ın düğünü hayranları arasında hızla yayıldı ve birçok tebrik mesajı aldı.