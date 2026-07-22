NASA iklim verileri İsviçre süper bilgisayarına taşındı: 100 petabaytlık arşiv

İsviçre'deki ETH Zurich araştırmacıları, NASA'ya ait devasa miktardaki açık veriyi Lugano'daki CSCS süper bilgisayar merkezine başarıyla taşıdı. Yaklaşık 100 petabayt boyutundaki bu arşiv, Dünya'nın iklimi ve atmosferindeki değişimlerin on yıllar boyunca gözlemlenmesiyle toplanan benzersiz verileri içeriyor. Bu adım, sadece değerli bir bilimsel mirası korumayı değil, aynı zamanda AI yardımıyla iklim modellerini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Veritabanının ölçeği şaşırtıcı: arşiv yaklaşık 6 milyar dosyadan oluşuyor ve bunları sıfırdan yazmak imkansız derecede uzun zaman alırdı. ixbt.com'a göre, bu devasa dijital diziyi ABD'den İsviçre'ye taşıma süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Koleksiyon; sera gazı konsantrasyonları, bulut hareketleri, yağış miktarları, buzulların durumu ve okyanuslardaki karmaşık süreçler hakkında detaylı raporlar içeriyor.

Yapay zeka ve iklim tahmini

Proje organizatörlerinin temel amacı, bu verileri AI modellerini eğitmek için kullanmaktır. Günümüzde hava durumu tahminlerinde kullanılan geleneksel sistemler karmaşık fiziksel denklemlere dayanır ve hesaplamalar için saatlerce zaman harcar. Yeni nesil AI modelleri ise geçmiş veriler temelinde birkaç günlük küresel tahmini sadece bir dakika içinde hazırlama kapasitesine sahip. Bu durum, doğal afetler hakkında erken uyarı sistemlerini kökten iyileştirecektir.

Araştırmacılar, bu hızın tarım ve enerji sektörleri için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Örneğin, beklenen su baskınları, fırtınalar veya kuraklıklar hakkında çok daha erken bilgi sahibi olmak ekonomik kayıpları azaltmaya yardımcı olur. ETH Zurich bilim insanları, gelecekte ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) büyük veritabanını da İsviçre'ye kopyalamayı planlıyor.

Siyasi riskler ve güvenlik önlemleri

Verilerin taşınmasının arkasında belirli endişeler de mevcut. ABD'de iklim araştırmalarına yönelik finansmanın kısılabileceği yönündeki tahminler, bilim insanlarını bilimsel altyapının geleceği hakkında düşünmeye zorladı. Tüm veriler açık ve gizli olmasa da, bunların ek bir kopyasını Avrupa'da saklamak bilimsel istikrarı sağlar. Zira bilimsel ilerleme çoğu zaman uzun vadeli siyasi kararlara bağlı kalmaktadır.

Şu anda NASA arşivi, dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olarak kabul edilen Alps sistemi yakınında saklanıyor. Bilim insanları, bu hesaplama gücünü devasa gözlem sonuçlarıyla birleştirerek iklim değişikliğindeki daha önce fark edilmesi zor olan kalıpları belirlemeyi umuyorlar. Bu tür teknolojik çözümler, iklim değişikliğine duyarlı bölgeler için de önemlidir, çünkü küresel modellerin doğruluğunun artması yerel hava tahminlerini de olumlu etkiler.