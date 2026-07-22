Hindistan'da 10 bin basamaklı merdivenleri sedyeyle çıkan kilolu adam sosyal medyada tartışma yarattı

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Hindistan'da 10 bin basamaklı merdivenleri sedyeyle çıkan kilolu adam sosyal medyada tartışma yarattı

Hindistan'ın Girnar Dağı'nda turistleri zirveye elle taşıma hizmeti oldukça yaygındır. Ziyaret ve turizm için gelen bazı varlıklı misafirler, dik merdivenleri yürüyerek çıkmak yerine yerel halka ödeme yaparak özel sedyelerle taşınmayı tercih ediyor.

Zirveye giden yol 10 binden fazla taş basamaktan oluşuyor. Tırmanış birkaç saat sürüyor. Yolun dikliği ve uzunluğu nedeniyle bu yolculuk, fiziksel olarak formda olan insanlar için bile kolay değil.

Yerel işçiler turistleri sedyeye oturtup kol gücüyle yukarı taşıyor. Ağır yüklerle binlerce basamağı aşıyorlar. Birçok aile geçimini tam olarak bu hizmet sayesinde sağlıyor.

Video ve fotoğraflar internette yayıldıktan sonra kullanıcılar bu emeği farklı şekillerde değerlendirdi. Bazıları, turistlerin konforu için yerel halkın çok ağır şartlarda çalışmasını eleştirdi. Bu durumu zengin ve yoksul kesim arasındaki uçurumun net bir örneği olarak nitelendirenler de oldu.

Tartışmalarda fiziksel emeğin karşılığı, işçilerin sağlığı ve turizm gelirlerinin nasıl dağıtıldığına dair sorular gündeme geldi. Girnar Dağı'ndaki bu hizmet yerel halk için bir geçim kaynağı olsa da, her gün büyük bir fiziksel güç gerektiriyor.

HindistanGirnar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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