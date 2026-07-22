Engelli olmasına rağmen kızını tekerlekli sandalyeyle okula götüren baba herkesin ilgi odağında!

Engelli olan Davud, her sabah kendi tekerlekli sandalyesiyle kızı Masuma'yı okula götürüyor. Yol kolay değil ancak baba, kızının derslerinden geri kalmaması için her gün bu zorluğun üstesinden geliyor.

Davud'un en büyük hayali, Masuma'nın iyi bir eğitim alıp gelecekte doktor olmasıdır. Bu amaçla kızını destekliyor ve okula gidebilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Şu anda Afganistan'da Taliban'ın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 12 yaşından büyük 2 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemiyor. Bu şartlar altında Masuma'nın her gün eğitim almak için yola çıkması özel bir önem taşıyor.

Baba ve kızı için okula giden her yol, geleceğe atılmış yeni bir adımdır. Davud ise bir gün kızının doktor önlüğü giydiğini görme umuduyla onu her sabah derse uğurluyor.