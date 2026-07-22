43 yıl boyunca hizmet ettiği patronunun biyolojik kızı olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 71 yaşındaki Kalbiye isimli kadın, hayatının 43 yılını iş insanı Niyazi Uzmaz'ın evinde, iş yerinde ve yazlığında hizmetçi olarak geçirdi. Ancak o, bugüne kadar hizmet ettiği kişinin aslında biyolojik babası olduğundan habersizdi.

Edinilen bilgiye göre, Kalbiye'nin annesi gençliğinde Niyazi Uzmaz'dan hamile kalmıştı. Ancak çeşitli nedenlerle bebek başka bir erkeğin soyadıyla kaydedilmiş ve bu gerçek onlarca yıl boyunca sır olarak saklanmıştı.

Olay, Niyazi Uzmaz'ın vefatından önce bıraktığı vasiyetin ardından aydınlanmaya başladı. Mahkeme kararıyla DNA testi yapıldı ve gerçekleştirilen genetik analiz, Kalbiye'nin Niyazi Uzmaz'ın biyolojik kızı olduğunu yüzde 99,9 kesinlikle doğruladı.

Bunun ardından mahkeme, Kalbiye'yi iş insanının yasal çocuğu ve mirasçılarından biri olarak tanıdı.

Mahkeme kararına göre, merhum iş insanının mirasından pay alma hakkı kazandı. İlk bilgilere göre kadın, yaklaşık 1 milyar Türk lirası tutarındaki mirastan pay alabilir. Bu sıra dışı olay, Türkiye kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.