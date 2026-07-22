GeForce RTX 4080 ekran kartası beklenmedik bir sebeple eridi

·51·Teknoloji
GeForce RTX 4080 ekran kartası beklenmedik bir sebeple eridi

NVIDIA'nın modern ekran kartlarıyla ilgili sorunlar genellikle güç konnektörlerinin aşırı ısınmasıyla karakterize ediliyordu. Ancak sosyal medyada yayılan yeni bir vaka uzmanları şaşırttı: Bu kez GeForce RTX 40 serisine ait bir grafik işlemci tamamen farklı bir nedenden dolayı hasar gördü. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, bir kullanıcı bilgisayarını temizlerken ekran kartının arka plakasında (backplate) alışılmadık erime izleri fark etti. En ilginç olanı ise hasarın güç kaynağı konnektöründe değil, cihazın dekoratif RGB aydınlatma sisteminin bulunduğu kısımda görülmesiydi. Bu durum, modern ekran kartları tarihindeki nadir teknik arızalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Henüz ekran kartının tam modeli açıklanmasa da, dış görünüşü HP'nin hazır bilgisayar sistemleri için ürettiği OEM versiyon GeForce RTX 4080 veya RTX 4070 modellerini anımsatıyor. Bu cihazlarda soğutma sistemi ve kasa tasarımı, standart perakende modellerden biraz farklıdır.

Arıza nedenleri ve beklenmedik durum

Bu durumu inceleyen uzmanlar birkaç tahminde bulunuyor. Cihaz sahibi, bilgisayar kasasındaki fanların bir süreliğine çalışmadığını, bunun da iç sıcaklığın aniden yükselmesine neden olabileceğini belirtiyor. Ancak RGB LED'ler genellikle çok az enerji tüketir ve bu seviyede bir erimeye yol açmaları mantıken zordur.

Olası nedenler olarak şunlar görülmektedir:

  • Aydınlatma modülünde kısa devre veya üretim hatası;
  • Plastik parçaların aşırı ısınan diğer bileşenlerle doğrudan teması;
  • Kasa içindeki hava sirkülasyonunun tamamen durması sonucu ısının tek bir noktada birikmesi.

Durumun en tuhaf yanı, plastik parçalar eriyip deforme olmasına rağmen ekran kartındaki RGB aydınlatma sisteminin hala çalışır durumda olduğunun söylenmesidir. Bu durum, sorunun doğrudan LED'in kendisinde değil, çevresindeki malzemelerin kalitesiyle ilgili olabileceğine işaret ediyor.

Özbekistan pazarında da NVIDIA GeForce RTX 4080 ve 4070 gibi yüksek performanslı ekran kartları popülerleşiyor. Yerel kullanıcılar için bu durum önemli bir uyarı niteliğindedir: Bilgisayar kasasındaki soğutma sistemini düzenli olarak kontrol etmek ve tozdan arındırmak, sadece çipin değil, dekoratif unsurların da güvenliğini sağlar.

Henüz NVIDIA veya HP bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Eğer bunun sistemsel bir sorun olduğu doğrulanırsa, üretici belirli bir partideki cihazları geri çağırabilir veya garanti şartlarını yeniden gözden geçirebilir.

NVIDIAGeForce RTXEkran KartıTeknolojiArıza
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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