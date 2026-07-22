Şomurodov ve Fayzullayev bugün Avrupa sezonunu açıyor

Özbekistan milli takımının liderleri Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev yeni kulüp sezonundaki ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıkıyor. Takımları Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya'nın Inter Turku kulübünü konuk ediyor.

22 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Yeni sezondaki ilk resmi sınav

Başakşehir için bu, yeni sezonun ilk resmi maçı olacak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Konferans Ligi'ndeki yolculuğuna kendi sahasında başlayarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Rakip, Finlandiya'nın Turku şehrini temsil eden Inter takımı. Eleme turlarında her golün ve her hatanın önemi büyük olduğundan, İstanbul ekibi sezonun ilk maçında ciddi bir baskı altında sahaya çıkacak.

Başakşehir, geçen sezon Süper Lig'i 57 puanla beşinci sırada tamamladı. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kulüp, Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Geçen sezonki hatayı tekrarlamama hedefi

İstanbul ekibi geçen sezon da UEFA Konferans Ligi'nde yer almış ancak play-off turunda turnuvaya beklenenden erken veda etmişti.

Bu kez Çağdaş Atan yönetimindeki teknik heyetin önünde net bir hedef var: Eleme turlarını geçerek turnuvanın ana aşamasına kalmak.

Bu nedenle Inter Turku ile oynanacak ilk maç, tüm Avrupa sezonunun gidişatını belirleyebilir.

Hazırlıklar Navbahor maçıyla başladı

Başakşehir, sezon öncesi hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. İlk kamp kulübün kendi tesislerinde yapıldı ve Özbekistan'ın Navbahor takımıyla oynanan hazırlık maçıyla sona erdi.

Bu mücadelede İstanbul ekibi 2-4 mağlup oldu. Ardından takım, 5-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Geinberg şehrinde yeni bir kamp dönemi geçirdi.

Hazırlık sürecinde Başakşehir; Ried, Puskas Akademia, Salzburg ve Cracovia kulüpleriyle hazırlık maçları yaptı. Bu maçlar, teknik heyetin yeni taktikleri denemesine ve oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirmesine olanak sağladı.

Şomurodov'un bonservisi alındı

Yaz transfer döneminin ilk bölümünde Başakşehir kadrosunda birçok değişiklik yaşandı. Kulüp; Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik ile sözleşme imzaladı.

En önemli kararlardan biri Eldor Şomurodov ile ilgili oldu. Kulüp, Özbek forvetin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini tamamen aldı.

Geçen sezon takımın en üretken oyuncularından biri olan Şomurodov'un, yeni Avrupa macerasında da hücum hattının ana liderlerinden biri olması bekleniyor.

Abbosbek Fayzullayev ise orta sahadaki yaratıcılığı, hızlı kararları ve hücum organizasyonlarındaki yeteneğiyle Çağdaş Atan'ın planlarında önemli bir yere sahip.

Özbek futbolcular kadroya dahil edildi

Şomurodov ve Fayzullayev, Dünya Kupası elemeleri sonrası kısa bir tatilin ardından kulübe dönerek yaklaşan maça hazırlandı.

Çağdaş Atan'ın Konferans Ligi ikinci eleme turu için bildirdiği kadroda her iki Özbek futbolcu da yer alıyor.

Ayrıca hücum hattına Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Ivan Brnic ve Bertuğ Yıldırım eklendi. Orta sahada ise Fayzullayev ile birlikte Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Berkay Özcan ve Umut Güneş bulunuyor.

Şomurodov bu turnuvayı kazandı

Eldor Şomurodov için Konferans Ligi yabancı bir turnuva değil. Özbek forvet, 2022 yılında Roma formasıyla turnuvanın ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Şimdi Başakşehir ile Avrupa sahnesinde yeniden uzun bir yol kat etmeye çalışacak. Abbosbek Fayzullayev için ise bu maç, yeni kulübünde uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı olacak.

TSİ 22:45'te başlayacak olan karşılaşmanın, Özbek futbolseverler için yeni Avrupa sezonunun en ilgi çekici maçlarından biri olması bekleniyor.