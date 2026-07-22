Meta, çocuklar için yapay zeka tabanlı masal oluşturan StoryKit uygulamasını test ediyor

·37·Teknoloji
Meta, çocuklar için yapay zeka tabanlı masal oluşturan StoryKit uygulamasını test ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Meta, ebeveynlere yönelik yeni ve sıra dışı bir proje üzerinde çalışıyor. StoryKit adlı bu uygulama, yapay zeka yardımıyla çocuklar için kişiselleştirilmiş masallar oluşturulmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, insanlığın en eski geleneklerinden biri olan hikaye anlatma sanatını tamamen otomatikleştirmeyi hedeflemesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

9to5Mac tarafından App Store'da keşfedilen bu uygulama, ebeveynlere tek bir kelime bile yazmadan çocukları için ilgi çekici ve eğitici hikayeler oluşturma sözü veriyor. TechCrunch'a verdiği röportajda Meta temsilcileri, StoryKit'in şu anda bazı ülkelerde test aşamasında olduğunu ve ebeveynlerin uygulamaya yönelik tepkilerinin değerlendirildiğini doğruladılar.

StoryKit nasıl çalışıyor?

Uygulamayı kullanma süreci oldukça basit ve yaratıcı bir yaklaşım gerektirmiyor. Öncelikle kullanıcı masal kahramanını seçiyor. Bunun için çocuğun sevdiği bir oyuncağın veya bir kişinin fotoğrafını uygulamaya yüklemek yeterli; yapay zeka bu görseli "canlandırarak" hikayenin merkezine yerleştiriyor. Ardından masalın geçeceği dünya tasvir ediliyor ve hikayeden çıkarılacak ana ders seçiliyor.

Meta temsilcileri, StoryKit aracılığıyla çocuklara nezaket, cesaret veya empati gibi değerlerin sıkıcı dersler şeklinde değil, eğlenceli maceralar yoluyla aşılanabileceğini belirtiyor. Uygulamada özel güvenlik filtreleri bulunuyor, sosyal medya işlevlerinden arındırılmış durumda ve yalnızca 18 yaşından büyük kullanıcılar kayıt olabiliyor.

Teknoloji ve insani ilişkilerin çatışması

Bu teknoloji ebeveynlerin işini kolaylaştırmayı amaçlasa da birçok eleştiriye de konu oluyor. Uzmanlar ve analistler, uyumadan önce çocuğa masal anlatmanın sadece bilgi aktarımı değil, ebeveyn ile çocuk arasındaki duygusal bağın en önemli parçası olduğunu savunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan "ruhsuz" senaryoların bu canlı iletişimin yerini alıp alamayacağı sorusu ise cevapsız kalıyor.

Meta şirketi daha önce de Instagram için deepfake jeneratörleri veya tartışmalı akıllı gözlükler gibi projeler sunmuştu. StoryKit bunlara kıyasla daha zararsız görünse de, insan hayal gücünü teknolojiye devretme yolunda atılmış bir sonraki adımdır. Ebeveynlerin çocuklarına milli masalları ve destanları kendi yorumlarıyla anlatmaları, çocuğun dil zenginliği ve dünya görüşünün şekillenmesinde eşsiz bir role sahiptir.

Sonuç olarak, StoryKit gibi uygulamalar zaman kısıtlılığı durumunda pratik bir çözüm gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, çocuğun hayal dünyasını yapay zeka algoritmaları temelinde şekillendirmenin gelecekte insani yaratıcılığın azalmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Seçim ise her zaman ebeveynin kendisine kalıyor.

MetaStoryKitYapay ZekaMobil UygulamaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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