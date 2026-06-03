Real Madrid başkanlık seçimi öncesi resmi açıklama yaptı

Dünya futbolunun en güçlü devlerinden biri olan Real Madrid'in etrafındaki siyasi tansiyon giderek yükseliyor. Kulüp başkanlığı için mücadele eden adaylardan biri, ünlü İspanyol iş adamı Enrique Riquelme'nin sert ve gürültülü çıkışının ardından, 'Kraliyet Kulübü' resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Milyarder iş adamı, seçim süreçlerinin adil ve şeffaf geçtiğine dair büyük şüphelerini dile getirerek Madrid'deki bu sistemi Venezuela'daki komünist diktatörlüğe benzetmişti. Bu ağır suçlamanın ardından Real Madrid yönetimi, resmi web sitesi üzerinden özel bir bildiri yayınladı.

Liste Meselesi: Kimseye Ayrıcalık Tanınmadı

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, seçim kurulunun adaylardan hiçbirine ayrıcalık tanımadığı ve iç tüzüğü ihlal etmediği belirtildi.

Açıklamada, 'Seçim kurulu, bu yıl 7 Haziran'da yapılması planlanan seçimlere katılan adayların hiçbirine kulüp üyelerinin (socios) özel listesini sunmamıştır' denildi.

Ayrıca açıklamada, her iki adaya da seçim propagandası materyallerinin kulüp üyelerine nasıl ve hangi sırayla gönderilmesi gerektiğinin yazılı olarak detaylıca açıklandığı kaydedildi. İlginçtir ki, eleştirel bir çıkış yapan Enrique Riquelme'nin kendisi de adaylığını resmen kaydettirdiği gün bu iç tüzük ve gereklilikleri şahsen inceleyip imzalamıştı.

Posta Yoluyla Oy Kullanma: Şeffaflık Garantileniyor

Madrid kulübü, uzaktan yani posta yoluyla gönderilen oyların güvenliği ve dokunulmazlığı konusunda taraftarları ve adayları rahatlatacak bir açıklama yaptı. Seçimlerde usulsüzlük yaşanmaması için gözlemcilere geniş imkanlar sağlanacak.

Denetim İmkanı: Adaylar sürecin dürüstlüğünden şüphe ederlerse, posta yoluyla gelen oy pusulalarının saklandığı özel alanın etrafına kendi güvenilir temsilcilerini ve gözlemcilerini atayabilirler.

Kurallara Bağlılık: Seçim kurulu, tüm süreç boyunca kulüp tüzüğüne ve yürürlükteki yasalara sıkı sıkıya uyduğunu belirtti ve herkesi seçim kültürüne saygı duymaya çağırdı.

En Önemli Gün: Perez'e Karşı Genç Milyarder

Hatırlatmak isteriz ki, Real Madrid'in önümüzdeki yıllardaki kaderini belirleyecek başkanlık seçimi bu yıl 7 Haziran tarihinde yapılacak. Seçimde kulübün uzun yıllardır görev yapan efsanevi başkanı Florentino Perez ve ona ciddi bir rekabet sunan genç iş adamı Enrique Riquelme yarışacak. Bu şiddetli siyasi mücadelede kimin galip geleceğini Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!