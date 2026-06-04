Riquelme'den Real Madrid'e Mourinho karşıtlığı: O bizim teknik direktörümüz değil

Real Madrid başkanlık yarışı kızışıyor. Adaylar projeleri, planları ve taraftarları heyecanlandıran büyük vaatlerle sahneye çıkarken, teknik direktör konusu da ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Başkan adayı Enrique Riquelme, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörlüğüne dönüşüne karşı olduğunu açıkça belirtti. Ona göre "Kraliyet Kulübü"nün yeni bir dönem için taraftarların gerçekten istediği, farklı bir seviyede bir teknik adama ihtiyacı var.

Riquelme, seçimi kazanması halinde Madrid ekibine süperstar bir teknik direktör getireceğini vaat etti. Şimdilik bu ismi açıklamasa da, yaptığı tanımlamayla merak uyandırmayı başardı.

Riquelme, "Seçimi kazanırsak Real Madrid'e süperstar bir teknik direktör getireceğim. Hayal edebileceğiniz en büyük teknik adamı" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin Madrid taraftarları arasında büyük yankı uyandırması doğal. Çünkü Real Madrid gibi bir kulüpte teknik direktör seçimi sadece teknik bir karar değildir. Bu; kulüp felsefesi, oyun tarzı, soyunma odası atmosferi ve gelecek sezonların spor projesiyle bağlantılı büyük bir politik meseledir.

En ilginç nokta ise Riquelme'nin Jose Mourinho seçeneğini kesin bir dille reddetmesi oldu. Portekizli uzman daha önce Real Madrid'i yönetmiş, büyük maçlarda yer almış ve Madrid'de yoğun duyguların yaşandığı bir dönem geçirmişti. Ancak Riquelme'ye göre mevcut Real Madrid için Mourinho doğru tercih değil.

Riquelme, "Jose Mourinho bizim teknik direktörümüz değil. Tüm Real Madrid taraftarlarının gerçekten istediği ismi getireceğiz" diye vurguladı.

Bu açıklama, mevcut başkan Florentino Perez'in planlarına açık bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Daha önce Perez'in gelecek seçimleri kazanması halinde Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak atayabileceği iddia edilmişti. Böylece Real Madrid başkanlık yarışında teknik direktör konusu, iki aday arasındaki temel farklardan biri haline geliyor.

Riquelme'nin sözleri gazeteci Fabrizio Romano tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı. Bu da açıklamanın futbol kamuoyunda hızla yayılmasını sağladı. Real Madrid çevresindeki her haber genellikle büyük tartışmalara yol açar; bu kez ise konu kulübün gelecekteki teknik direktörü.

Mourinho ismi Real Madrid taraftarları için yabancı değil. Madrid döneminde takım, Barcelona'nın yoğun baskısına göğüs germiş, La Liga şampiyonluğu kazanmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmişti. Aynı zamanda onun oyun tarzı, sert karakteri ve soyunma odasındaki ilişkileri her zaman tartışma konusu oldu.

Bu nedenle Portekizli uzmanın olası dönüşü taraftarları ikiye bölebilir. Kimileri Mourinho'yu zaferlerin, karakterin ve sıkı disiplinin sembolü olarak görüyor. Kimileri ise Real Madrid'in yeni dönemde farklı bir yöne, farklı bir tarza ve daha modern bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Riquelme görünüşe göre ikinci görüşe yakın bir pozisyon aldı. Real Madrid'e taraftarların gerçekten istediği teknik direktörü getireceğini söylüyor. Ancak bu ismin kim olduğu şimdilik gizemini koruyor. Adayın "en büyük teknik direktör" tanımı spekülasyonlar için yeterli malzemeyi sundu. Özetle Madrid'de sadece transferler değil, vaatler de gişe rekoru kırıyor.

Başkanlık seçimi yaklaştıkça bu tür açıklamaların artması kesin. Real Madrid gibi bir kulüpte her aday taraftarlara büyük hayaller, güçlü bir proje ve zaferler vaat eder. Ancak nihayetinde tek bir temel soru kalıyor: Kulübü yeni dönemde doğru yola kim yönlendirebilecek?

Enrique Riquelme duruşunu net bir şekilde ortaya koydu: Mourinho'yu geri getirmek istemiyor ve Real Madrid'e başka bir büyük isim kazandırmayı planlıyor. Florentino Perez'in ise aksine Portekizli uzman seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği söyleniyor.

Bu durum Real Madrid'deki seçimi daha da ilginç kılıyor. Çünkü artık taraftarlar sadece başkanı değil, hangi futbol felsefesini desteklediklerini de düşünmek zorunda kalacak. Mourinho geri mi dönecek yoksa Riquelme'nin vaat ettiği "süperstar teknik direktör" Madrid'de yeni bir dönem mi başlatacak? Bu sorunun cevabını seçim sonuçları verecek.