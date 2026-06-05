Max Eberl Bayern'den ayrılabilir: Yönetim kararı bekleniyor

Max Eberl tarafından gerçekleştirilen son transferlere rağmen, Bayern'deki geleceği ciddi tehlike altında. Bild'in "Bayern-Insider" podcast'inde bildirildiğine göre, sportif direktör ağustos ayında görevinden alınabilir. Durumun keskinleşmesine, ağustos ayında yapılacak gözetim kurulu toplantısının neden olması bekleniyor. Goal.com haberi veriyor.

Bilgilere göre, kulübün en üst yönetim organındaki bir veya iki üye, Eberl ile sözleşmeyi yenilemeye karşı çıkarak ona 'ret cevabı' verdi. Şimdilik kurul ona görevini sürdürme fırsatı verse de, ağustostaki toplantı nihai karar olabilir. Sportif direktör ve kulüp arasındaki mevcut anlaşma 2027 yılına kadar geçerli.

Futbol dünyasının kurallarına göre, yönetimin tam desteği olmadan sportif direktörün etkili çalışması neredeyse imkansızdır. Eğer kurul aleyhine oy verirse, Eberl'in Münih ekibindeki kariyeri sona erer. Kaynaklar, sportif direktörün yakında ayrılacağının herkes tarafından bilinmesinin, takımda kalmasını garip kıldığını belirtiyor.

Kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß'in bu konuda belirleyici rol oynaması bekleniyor. Onun onayı olmadan Eberl koltuğunu koruyamaz. Ancak Max Eberl pes etmeye niyetli değil ve pozisyonunu savunmak için 'savaş moduna' geçti. Transfer pazarındaki başarılarını, özellikle Michael Olise gibi futbolcuların transferini başlıca kanıt olarak gösteriyor.