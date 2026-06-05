Enrique Riquelme Real Başkanı Olursa, Klopp'u Getirecek

·55·Spor
Enrique Riquelme Real Başkanı Olursa, Klopp'u Getirecek

Madrid'in Real kulübü etrafındaki gelişmeler, bugünlerde sadece İspanya'nın değil, tüm dünya futbol kamuoyunun dikkat merkezinde yer alıyor. 'Kraliyet kulübü'nün yeni liderini belirleyecek seçimler yaklaştıkça, adaylar arasındaki rekabet ve taraftarlara vaat edilen projelerin kapsamı daha da kızışıyor.

Futbol dünyasının en güvenilir ve ünlü insider'ı Fabrizio Romano, böyle gürültülü planlardan birini duyurdu. Sözlerine göre, Real başkanlığı için mevcut lider Florentino Perez'e ciddi bir rakip olarak çıkan iş adamı Enrique Riquelme, seçimleri kazanması halinde takımın yönetimini ünlü Alman uzman Jürgen Klopp'a devretmeyi hedefliyor.

'Kraliyet kulübü'nün başında iki farklı stratejinin çatışması

Bu yılın 7 Haziran tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde Madrid devi'nin geleceğinin hangi yönde ilerleyeceği netleşecek. Şu anda adaylar baş antrenörlük için seçeneklerini öne sürüyorlar:

  • Florentino Perez'in seçimi: Mevcut başkan, Real'in eski hocası, deneyimli ve savaşçı karaktere sahip José Mourinho adaylığını resmen duyurdu.

  • Enrique Riquelme'nin planı: Yeni aday ise Perez'in bu hamlesine karşı, futbol dünyasında kendi imzasına sahip olan Jürgen Klopp seçeneğini hazırladı.

'Enrique Riquelme yakında yeni sezon için baş antrenörünün kim olacağını kamuoyuna açıklayacak. Güvenilir kaynaklarım bunun tam olarak Jürgen Klopp olduğunu doğruluyor. Futbol insider'ları da Riquelme'nin ana kozunun Klopp olduğunu dile getiriyor. Ancak nihai karar ve kulübü geliştirme stratejisini adayın kendisi önümüzdeki günlerde bizzat açıklayacak', diyor Fabrizio Romano.

Hızlı Bilgi: Aday teknik direktörlerin durumu

Teknik Direktör

Son Çalıştığı Yer

Elde Ettiği Başlıca Başarılar

Jürgen Klopp

Liverpool (2024'te ayrıldı)

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Premier League ve Bundesliga şampiyonlukları

José Mourinho

Real Madrid (eski kulübü)

Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle onlarca prestijli kupa

Dikkat çeken nokta, Jürgen Klopp'un 2024 yılında İngiltere'nin Liverpool kulübünden ayrılmasının ardından uzun süreli bir tatile çıkmış olması ve henüz herhangi bir takımda işe başlamamış olmasıdır. Büyük futbola ve özellikle 'Santiago Bernabéu'ya dönüşü, taraftarlar için şüphesiz gerçek bir hediye olacaktır.

Madrid'deki bu tarihi seçim sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Real'i yeni zaferlere kimin taşıyacağına sadece iki gün kaldı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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