Marco Rose resmen Bournemouth baş antrenörü olarak atandı

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon öncesi teknik direktör rotasyonu hız kazandı. Beklenmedik ve ses getiren hamlelerle taraftarları şaşırtan Bournemouth kulübü yönetimi, boşalan baş antrenörlük koltuğu için yeni bir aday buldu. Kulübün basın hizmetinin resmi açıklamasına göre, Almanya'nın tanınmış ve deneyimli uzmanı Marco Rose takımın yeni teknik direktörü olarak atandı.

Bundan böyle EPL'de 'Kirazlar' (takmanın lakabı) takımının başarısından sorumlu olacak Marco Rose, futbol dünyasında kendi tarzına sahip teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor. İngiliz kulübünün yönetimi, onun gelişi konusunda büyük umutlarla şu açıklamayı yaptı:

'Kariyeri boyunca birçok prestijli kupa kazanan, genç yetenekleri keşfedip onları büyük futbola hazırlayan ve Avrupa'nın ünlü kulüplerinde zengin deneyim edinen teknik direktör artık bizimle. Rose, yüksek coşkusu, hücum odaklı ve çekici futbol anlayışı ile gençlerle çalışma becerisiyle tanınır. Avusturya ve Almanya sahalarında, özellikle Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza attı.'

Hamle: Iraola Liverpool'a, Rose Bournemouth'a

Marco Rose'un Britanya'ya gelişi zincirleme bir transferin parçasıydı. Zira o, Bournemouth'tan ayrılarak dev kulüp Liverpool'un başına geçen Andoni Iraola'nın boşalttığı koltuğa oturdu.

Hatırlatmakta fayda var, bu teknik direktör hamlesinin ilk adımı olarak Andoni Iraola, kısa süre önce, yani 4 Haziran'da Merseyside ekibiyle resmi olarak uzun süreli sözleşme imzalamıştı.

Hızlı bakış: Marco Rose kimdir?

Alman futbol uzmanı, Avrupa'da bir dizi iddialı projeyi başarıyla yönetmesiyle iyi tanınır:

Teknik direktörlük yaptığı kulüpler Bölge ve elde edilen konum Red Bull Salzburg Avusturya futbolunun hakimi, birçok iç kupa sahibi Borussia Mönchengladbach Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasına taşıdığı dönem Borussia Dortmund Almanya'nın üst düzey kulübünde kısa ama verimli çalışma RB Leipzig Bundesliga devi ile kupa maçlarında zaferler

Almanya ve Avusturya'da yüksek tempolu presing temelli futbol oynatan Marco Rose'un, dünyanın en yoğun ligi olarak kabul edilen EPL'deki çıkışı taraftarlar için kesinlikle çok ilgi çekici olacak. Yeni teknik direktör önderliğinde Bournemouth'un transfer piyasasındaki hareketliliğinin ve gelecek sezondaki hedeflerinin daha da yüksek olması bekleniyor.

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