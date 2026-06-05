Lamine Yamal ve 2026 Dünya Kupası'nın 12 Genç Yıldızı

Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Takımlar turnuvaya son hazırlıklarını yaparken, tüm dünyanın gözleri futbol dünyasının en yetenekli genç oyuncularına çevrildi. Pelé ve Kylian Mbappé gibi efsaneler, henüz ergenlik çağlarında finalde gol atarak tarihe geçmişti. Şimdi ise ABD, Meksika ve Kanada sahalarında yeni nesil temsilcileri kendilerini göstermeye hazır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Turnuvanın en önemli kahramanlarından birinin şüphesiz Lamine Yamal olması bekleniyor. Barcelona ve İspanya milli takımının kanat oyuncusu, henüz 16 yaşındayken Gürcistan kaleine gol atarak Luis de la Fuente'in takımının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Euro 2024'teki harika performansı, özellikle yarı finalde Fransa kaleine attığı süper gol, büyük sahnelere karşı korkusu olmadığını kanıtladı. Nisan ayında aldığı sakatlık nedeniyle ilk maçları kaçırabilse de, sahalara dönüşü İspanya'nın şampiyonluk şansını büyük ölçüde artıracak.

İspanya kadrosunda parlamaası beklenen bir diğer genç yetenek ise Pau Cubarsí. 19 yaşındaki defans oyuncusu, Hansi Flick yönetiminde Barcelona formasıyla iki yıldır istikrarlı bir performans sergiliyor. Topla oynama becerisi ve defanstaki soğukkanlılığıyla öne çıkan Cubarsí, Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmış olsa da eleme aşamasında kendini göstererek ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

GOAL yayını tarafından seçilen NXGN kategorisindeki 12 genç oyuncu arasında Lennart Karl gibi yetenekler de yer alıyor. Bu futbolcuların sadece kendi milli takımlarının başarısına katkı sağlamakla kalmayıp, tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekerek transfer piyasasının ana hedefleri haline gelmeleri bekleniyor. 2026 Dünya Kupası'nın yeni yıldızların doğuşuna tanıklık etmesi kesin.