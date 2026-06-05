Barcelona, pahalı savunmacısını yaz transfer döneminde satışa çıkarmayı planlıyor

İspanya La Liga'da üst üste ikinci kez rakipsiz şampiyon olarak kimseye kaptırmayan Katalonya'nın Barcelona kulübünün kadrosunda ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. 'Mavi-bordo'lular, yaklaşan yaz transfer penceresinde kadrolarındaki en deneyimli ve tanınmış savunmacılardan biriyle yollarını ayırmaya yakın.

Tanınmış spor muhabiri Carlos Monfort'un sosyal medyadaki resmi sayfalarında verdiği bilgiye göre, Katalonya devi yönetimi, Fransız savunma uzmanı Jules Koundé'yi satma seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor.

Ayrılığın nedeni ne?

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, Fransız yabancı oyuncunun geçen sezon sergilediği oyun düzeyinden ve istikrarından tam memnun kalmadı. Barcelona yönetimi, Koundé'nin transferinden iyi bir gelir elde etmeyi ve bu gelirle takımın savunma hattını daha da güçlendirebilecek yeni isimleri kadroya katmayı hedefliyor.

Peki, Jules Koundé'nin bugünkü durumu ve istatistikleri nasıl? Aşağıdaki tablo aracılığıyla futbolcunun transfer dünyasındaki konumunu inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun yaşı Kulüpteki hizmet süresi Sözleşme süresi Transfer değeri 27 yaş 2022 yazından beri Haziran 2030'a kadar 65 milyon euro

İngiliz kulüplerinin radarında

Jules Koundé'nin Katalonya kulübüyle mevcut sözleşmesi uzun vadeli olmasına ve 2030 yazına kadar uzamasına rağmen, geleceği İspanya ile sınırlı kalmayabilir. Şu anda İngiltere Premier League'in (EPL) birkaç zengin ve büyük kulübü, Fransız savunmacıyı kadrolarına katmak için ciddi ilgi gösteriyor.

Prestijli portallara göre piyasa değeri 65 milyon euro Bu şekilde değer biçilen futbolcunun transferinin yazın en ses getiren olaylarından biri olması bekleniyor.

Zamin yorumu: Üst üste iki kez İspanya şampiyonu olan takım için kadroyu yenilemek, uluslararası arenada, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmak için önemli bir faktördür. Koundé'nin satışı, Barcelona'nın finansal fair play kurallarına uyması ve yeni yıldızlar satın alması için şüphesiz geniş bir yol açacaktır.

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