Florentino Perez, Real Madrid'i krizden nasıl kurtardığını anlattı

·92·Spor
Florentino Perez, Real Madrid'i krizden nasıl kurtardığını anlattı

Dünya futbolunun en başarılı ve güçlü liderlerinden biri, Madrid'in Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez, yönetimi döneminde takımın elde ettiği büyük başarılar ve finansal yükseliş hakkında durdu. Deneyimli yönetici, kulübü devraldığı ilk yıllardaki zor durumu ve bugünkü küresel başarıyı karşılaştırdı.

Madrid Zone'un haberine göre Perez, Madrid kulübünü finansal krizin eşiğinden gezegenin en değerli spor markasına nasıl dönüştürdüğünü gururla dile getirdi.

Zorlu geçmişten milyarlarca euroluk değere

Ünlü İspanyol yönetici, kraliyet kulübünün başına geldiği ilk günlerde durumun tamamen farklı olduğunu gizlemedi. Kulübün finansal tarihini ve bugünkü statüsünü şöyle ifade etti:

«2000 yılında ilk kez Real Madrid başkanlığına seçildiğimde, takım çok vahim bir mali durumda idi, futbolculara maaş ödeyecek para bile bulunamıyordu. Yapılan doğru reformlar ve stratejik planlar sayesinde durum tamamen değişti. Bugün Real Madrid'in toplam piyasa değeri tam olarak 10 milyar euro olarak değerlendiriliyor».

Hatırlatmak gerekir ki, Florentino Perez'in Madrid devi yönetimindeki faaliyetleri iki döneme ayrılır. İlk olarak 2000-2006 yılları arasında kulübü yöneten Perez, 2009 yılında tekrar bu göreve döndü ve günümüze kadar takımın liderliğini kimseye bırakmadı.

Başkanlık seçimi ve genç rakiple çatışma

Madrid kulübünün hayatında bu günlerde sadece sahada değil, yönetim düzeyinde de en sıcak dönem yaşanıyor. Bu yılın 7 Haziran tarihinde Real Madrid kulübünde resmi başkanlık seçimleri yapılacak.

Bu seçimde mevcut liderin şansları ve ana rakibi hakkındaki bilgiler şöyledir:

Adaylar

Yaş farkı

Kulüpteki statüsü

Ana avantajı

Florentino Perez

Deneyimli lider

Mevcut başkan

Zengin deneyim ve 10 milyar euroluk marka

Enrique Rikelme

Perez'den 42 yaş küçük

Tek resmi rakip

Gençlik heyecanı ve yeni bakış açısı

Gelecek seçimde Perez'e tek rakip olarak çıkan girişimci Enrique Rikelme, mevcut başkandan tam 42 yaş küçük olmasına rağmen ciddi bir mücadele sunuyor. Ancak Perez'in kulüp tarihinde bıraktığı büyük iz ve finansal istikrar garantisi, onu hala ana favori olarak gösteriyor.

Arka plan: Florentino Perez, modern futbolda sadece transferlerin kralı olarak değil, aynı zamanda büyük bir ekonomist olarak da adını duyurdu. Galacticos projesinden yenilenen görkemli Santiago Bernabeu Stadyumu'na uzanan yol, Madrid kulübünü yenilmez bir güce dönüştürdü. 7 Haziran'daki seçim sonucunun kulübün önümüzdeki on yıldaki kaderini belirleyeceği şüphesiz.

Avrupa futbolundaki en sıcak gelişmeleri, Real Madrid'in iç haberlerini ve özel içerikleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Florentino PérezReal MadridMadridİspanyaMadrid Zone
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Dün, 16:35Peres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırPeres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırDün, 16:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Florentino Perez, Real Madrid'i krizden nasıl kurtardığını anlattı – Zamin.uz, 05.06.2026