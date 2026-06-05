Florentino Perez, Real Madrid'i krizden nasıl kurtardığını anlattı

Dünya futbolunun en başarılı ve güçlü liderlerinden biri, Madrid'in Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez, yönetimi döneminde takımın elde ettiği büyük başarılar ve finansal yükseliş hakkında durdu. Deneyimli yönetici, kulübü devraldığı ilk yıllardaki zor durumu ve bugünkü küresel başarıyı karşılaştırdı.

Madrid Zone'un haberine göre Perez, Madrid kulübünü finansal krizin eşiğinden gezegenin en değerli spor markasına nasıl dönüştürdüğünü gururla dile getirdi.

Zorlu geçmişten milyarlarca euroluk değere

Ünlü İspanyol yönetici, kraliyet kulübünün başına geldiği ilk günlerde durumun tamamen farklı olduğunu gizlemedi. Kulübün finansal tarihini ve bugünkü statüsünü şöyle ifade etti:

«2000 yılında ilk kez Real Madrid başkanlığına seçildiğimde, takım çok vahim bir mali durumda idi, futbolculara maaş ödeyecek para bile bulunamıyordu. Yapılan doğru reformlar ve stratejik planlar sayesinde durum tamamen değişti. Bugün Real Madrid'in toplam piyasa değeri tam olarak 10 milyar euro olarak değerlendiriliyor».

Hatırlatmak gerekir ki, Florentino Perez'in Madrid devi yönetimindeki faaliyetleri iki döneme ayrılır. İlk olarak 2000-2006 yılları arasında kulübü yöneten Perez, 2009 yılında tekrar bu göreve döndü ve günümüze kadar takımın liderliğini kimseye bırakmadı.

Başkanlık seçimi ve genç rakiple çatışma

Madrid kulübünün hayatında bu günlerde sadece sahada değil, yönetim düzeyinde de en sıcak dönem yaşanıyor. Bu yılın 7 Haziran tarihinde Real Madrid kulübünde resmi başkanlık seçimleri yapılacak.

Bu seçimde mevcut liderin şansları ve ana rakibi hakkındaki bilgiler şöyledir:

Adaylar Yaş farkı Kulüpteki statüsü Ana avantajı Florentino Perez Deneyimli lider Mevcut başkan Zengin deneyim ve 10 milyar euroluk marka Enrique Rikelme Perez'den 42 yaş küçük Tek resmi rakip Gençlik heyecanı ve yeni bakış açısı

Gelecek seçimde Perez'e tek rakip olarak çıkan girişimci Enrique Rikelme, mevcut başkandan tam 42 yaş küçük olmasına rağmen ciddi bir mücadele sunuyor. Ancak Perez'in kulüp tarihinde bıraktığı büyük iz ve finansal istikrar garantisi, onu hala ana favori olarak gösteriyor.

Arka plan: Florentino Perez, modern futbolda sadece transferlerin kralı olarak değil, aynı zamanda büyük bir ekonomist olarak da adını duyurdu. Galacticos projesinden yenilenen görkemli Santiago Bernabeu Stadyumu'na uzanan yol, Madrid kulübünü yenilmez bir güce dönüştürdü. 7 Haziran'daki seçim sonucunun kulübün önümüzdeki on yıldaki kaderini belirleyeceği şüphesiz.

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