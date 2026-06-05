Endrick: Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'u anlamak imkansız

Brezilyalı forvet Endrick, Real Madrid'deki zor dönemleri hakkında açıkça konuştu. Genç yetenek, ilk 11'e girmekte zorlandığı dönemlerde Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'un düzenli aramalarla kendisine destek olduğunu belirtti. Aralarında yakın bir dostluk gelişmiş olsa da Endrick, İngiliz futbolcuların konuşmalarını anlamakta hâlâ zorlandığını itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Lyon'daki altı aylık başarılı kiralık döneminden sonra Madrid'e dönen 19 yaşındaki forvet, Fransa Ligi'ndeki oyun pratiğinin kendine olan güvenini geri kazandırdığını söyledi. Real Madrid'in yıldızlarıyla rekabet etmenin kolay olmadığını vurgulayan Endrick, Luka Modric, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi oyunculardan çok şey öğrendiğini ve bunu sahada göstermeye hazır olduğunu belirtti.

"Bellingham beni her gün arıyor. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bana moral veriyordu. Trent de aynı şekilde, onlar çok samimi insanlar. Onlardan örnek almaya ve İngilizce öğrenmeye çalışıyorum ama dediklerini anlamak neredeyse imkansız" diye şakalaştı Brezilyalı yıldız, Men in Blazers'a verdiği röportajda.

Endrick, Lyon'a transferinin kariyerindeki en doğru kararlardan biri olduğunu ve orada gol atıp asist yapması sayesinde milli takımda yer bulduğunu ekledi. Şimdi tüm dikkatini Real Madrid'de kendine yer edinmeye ve Dünya Kupası'nda Brezilya'nın onurunu layıkıyla korumaya veriyor.