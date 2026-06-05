Endrick: Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'u anlamak imkansız

·160·Spor
Endrick: Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'u anlamak imkansız

Brezilyalı forvet Endrick, Real Madrid'deki zor dönemleri hakkında açıkça konuştu. Genç yetenek, ilk 11'e girmekte zorlandığı dönemlerde Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'un düzenli aramalarla kendisine destek olduğunu belirtti. Aralarında yakın bir dostluk gelişmiş olsa da Endrick, İngiliz futbolcuların konuşmalarını anlamakta hâlâ zorlandığını itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Lyon'daki altı aylık başarılı kiralık döneminden sonra Madrid'e dönen 19 yaşındaki forvet, Fransa Ligi'ndeki oyun pratiğinin kendine olan güvenini geri kazandırdığını söyledi. Real Madrid'in yıldızlarıyla rekabet etmenin kolay olmadığını vurgulayan Endrick, Luka Modric, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi oyunculardan çok şey öğrendiğini ve bunu sahada göstermeye hazır olduğunu belirtti.

"Bellingham beni her gün arıyor. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bana moral veriyordu. Trent de aynı şekilde, onlar çok samimi insanlar. Onlardan örnek almaya ve İngilizce öğrenmeye çalışıyorum ama dediklerini anlamak neredeyse imkansız" diye şakalaştı Brezilyalı yıldız, Men in Blazers'a verdiği röportajda.

Endrick, Lyon'a transferinin kariyerindeki en doğru kararlardan biri olduğunu ve orada gol atıp asist yapması sayesinde milli takımda yer bulduğunu ekledi. Şimdi tüm dikkatini Real Madrid'de kendine yer edinmeye ve Dünya Kupası'nda Brezilya'nın onurunu layıkıyla korumaya veriyor.

Real MadridEndrickJude BellinghamTrent Alexander-ArnoldTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Dün, 16:35Peres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırPeres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırDün, 16:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu