Real Madrid, Vitinha için 150 milyon euro harcamaya hazır

·257·Spor
Real Madrid, Vitinha için 150 milyon euro harcamaya hazır

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüpteki bir sonraki seçimler öncesinde Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha'nın transferi konusunda büyük bir anlaşma yapmayı planlıyor. Portekizli yıldız, takımın yeni projesi için baş aday olarak görülüyor. Bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes'in etkisinin belirleyici olması bekleniyor. Goal.com haberi veriyor.

Cadena SER'in haberine göre, Florentino Perez Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde taraftarlara ses getirecek bir transfer sözü verdi. Vitinha şu anda Paris Saint-Germain kadrosundaki en önemli oyunculardan biri ve mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Buna rağmen, Real Madrid Başkanı oylama sürecinden önce konumunu güçlendirmek için bu transfere ciddi şekilde girişti.

Bilgilere göre, Real Madrid bu transfer için 150 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır. İspanyol gazeteci Pacojo Delgado'ya göre, Vitinha transferinin duyurulması seçim yarışına erken bir son verebilir. Ayrıca, bu anlaşmanın Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşünün beklendiği projenin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Vitinha'nın yeniden şekillendirilen orta saha hattının merkez figürü olması bekleniyor. Bunun dışında, Real Madrid diğer pozisyonları da güçlendirmek üzerinde çalışıyor. Haberlere göre, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak, Denzel Dumfries'in ise 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında takıma katılması bekleniyor.

Paris Saint-Germain ile müzakerelerin kolay geçmeyeceği kesin, ancak Jorge Mendes'in Jose Mourinho ve Real Madrid yönetimiyle olan yakın ilişkileri bu transferin gerçekleşmesinde kilit rol oynayabilir. Anlaşma sağlanırsa, Vitinha kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

Real MadridVitinhaFlorentino PerezJose MourinhoTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...Dün, 16:35Peres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırPeres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazırDün, 16:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu