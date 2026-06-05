Real Madrid, Vitinha için 150 milyon euro harcamaya hazır

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüpteki bir sonraki seçimler öncesinde Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha'nın transferi konusunda büyük bir anlaşma yapmayı planlıyor. Portekizli yıldız, takımın yeni projesi için baş aday olarak görülüyor. Bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes'in etkisinin belirleyici olması bekleniyor. Goal.com haberi veriyor.

Cadena SER'in haberine göre, Florentino Perez Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde taraftarlara ses getirecek bir transfer sözü verdi. Vitinha şu anda Paris Saint-Germain kadrosundaki en önemli oyunculardan biri ve mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Buna rağmen, Real Madrid Başkanı oylama sürecinden önce konumunu güçlendirmek için bu transfere ciddi şekilde girişti.

Bilgilere göre, Real Madrid bu transfer için 150 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır. İspanyol gazeteci Pacojo Delgado'ya göre, Vitinha transferinin duyurulması seçim yarışına erken bir son verebilir. Ayrıca, bu anlaşmanın Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşünün beklendiği projenin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Vitinha'nın yeniden şekillendirilen orta saha hattının merkez figürü olması bekleniyor. Bunun dışında, Real Madrid diğer pozisyonları da güçlendirmek üzerinde çalışıyor. Haberlere göre, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak, Denzel Dumfries'in ise 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında takıma katılması bekleniyor.

Paris Saint-Germain ile müzakerelerin kolay geçmeyeceği kesin, ancak Jorge Mendes'in Jose Mourinho ve Real Madrid yönetimiyle olan yakın ilişkileri bu transferin gerçekleşmesinde kilit rol oynayabilir. Anlaşma sağlanırsa, Vitinha kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.