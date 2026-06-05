Nike, 2026 Dünya Kupası öncesi yıldızlarla dolu reklam filmini tanıttı

Nike, 2026 Dünya Kupası arifesinde futbol dünyasının en büyük yıldızlarını ve küresel ünlüleri bir araya getiren "Rip the Script" adlı yeni kampanyasını duyurdu. Videoda Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi günümüzün kahramanları markanın son yeniliklerini sergiledi. Goal.com'un haberine göre haberi yer alıyor.

Kampanyada sadece aktif futbolcular değil, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic ve Didier Drogba gibi efsaneler de yer aldı. Film, futbolun yaratıcı yönüne odaklanarak katı kalıplardan vazgeçme ve içgüdüsel oyuna güvenme fikrini öne sürüyor. Ayrıca karelerde Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James ve Channing Tatum gibi ünlüler de görülebiliyor.

Nike'ın küresel marka yönetimi başkan yardımcısı Helena Thornton, kampanyanın futbolun en unutulmaz anlarının oyuncuların içgüdülerine güvendiklerinde gerçekleştiği inancına dayandığını belirtti. Thornton, "Futbol topluluğuyla sadece ekranlarda değil, onların dünyasında ve alt kültürlerinde de buluşmak istedik" dedi.

Filmle birlikte Nike yeni ürünlerini de tanıttı. Yeni milli takım formaları Aero-FIT soğutma teknolojisiyle donatılırken, yenilenen Mercurial, Phantom ve Tiempo kramponları sahada hız, kontrol ve hassasiyet sağlamak için tasarlandı. Kampanya kapsamında gençler futbolunu desteklemeye yönelik girişimlerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.