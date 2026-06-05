Andy Robertson Tottenham'a geçti: Roberto De Zerbi yeni transferi alkışladı

Tottenham Hotspur, Liverpool ile sözleşmesi sona eren deneyimli sol bek Andy Robertson ile bedelsiz olarak sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. İskoçya milli takım kaptanı bu yaz Londra kulübüne katılacak ve teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadrosuna dahil olacak. Daha önce kış transfer döneminde gerçekleşmeyen bu transfer nihayet başarıyla sonuçlandı. Goal.com haberi veriyor.

32 yaşındaki savunmacı, Ocak ayında eski teknik direktör Thomas Frank döneminde de Tottenham'ın hedefindeydi, ancak Liverpool, Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri alamadığı için anlaşma iptal edilmişti. Şimdi Robertson, Merseyside'daki dokuz yıllık parlak kariyerinin ardından Kuzey Londra'ya yol alıyor. Savaşçı karakteri ve yüksek oyun standardıyla tanınıyor.

Yeni transfer hakkında konuşan Roberto De Zerbi şunları söyledi: "Andy, yıllardır değer verdiğim bir futbolcu. Takımımıza harika teknik özellikler, deneyim ve liderlik yeteneği katacak. Uzun süre en üst düzeyde şampiyonluklar kazandı ve hem sahada hem de soyunma odasında bizim için önemli bir figür haline gelecek".

Andy Robertson, 2017 yılında Hull City'den Liverpool'a transfer olduğundan beri 378 maça çıktı. Merseyside ekibiyle Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, iki Lig Kupası ve iki kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tottenham'ın sportif direktörü Johan Lange de futbolcunun profesyonelliğinin kulübün gelişimi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yeni takımına katılmadan önce Robertson, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda İskoçya milli takımı forması giyecek. Şu ana kadar milli formayla 92 maça çıktı. İskoçya'nın bu yüzyıldaki ilk Dünya Kupası katılımı olması bekleniyor.