Lamine Yamal İspanya La Liga'da sezonun en iyi futbolcusu oldu

·97·Spor
Lamine Yamal İspanya La Liga'da sezonun en iyi futbolcusu oldu

Katalonya'nın Barcelona kulübü ve dünya futbolunun şu anki en parlak fenomenlerinden biri, kariyerindeki bir sonraki büyük zirveyi fethetti. İspanya La Liga basın hizmetinin resmi açıklamasına göre, 'blaugrana'ların hücum kanat oyuncusu ve orta saha oyuncusu Lamine Yamal, tamamlanan şampiyonanın en yetenekli ve eşsiz futbolcusu olarak ilan edildi.

Henüz çok genç olmasına rağmen, sahada gerçek liderlik nitelikleri sergileyen bu yetenek sahibi, geride kalan sezonda Barcelona'nın zafer yürüyüşüne paha biçilmez bir katkı sağladı.

Muhteşem istatistikler ve yenilen rakipler

Sadece 18 yaşında olan İspanya milli takım oyuncusu, La Liga kapsamında imrenilesi istatistikler kaydetti. Saha çıktığı her maçta rakip savunma hatları için gerçek bir baş ağrısı haline geldi:

  • Oynanan maç sayısı: 28 maç

  • Atılan goller: 16 gol

  • Gol asistleri: 12 etkili pas

Bu prestijli bireysel ödül mücadelesinde Lamine Yamal, dünya futbolunun en ünlü yıldızlarını ve iç şampiyona kahramanlarını geride bırakmayı başardı. Aday listesinde aşağıdaki yetenekli oyuncular yer alıyordu:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Nicolas Pépé (Villarreal)

  • Vedat Muriqi (Mallorca)

  • Pablo Fornals (Betis)

Barcelona'nın tahta dönüşü ve lig tablosu

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Lamine Yamal'ın bu kadar parlaması boşuna değil. Nitekim, Barcelona takımı 2025/2026 sezonunda bir kez daha İspanya şampiyonluğunu kazanarak podyumun zirvesine oturdu. Katalonya devi, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek çekişmeli geçen maçlarda rakiplerine hiçbir fırsat tanımadı.

Aşağıdaki tabloda ilk üçte yer alan takımların nihai durumu yer almaktadır:

Kulüp adı

Toplanan puan sayısı

Sıralama ve fark

🥇 Barcelona

94 puan

İspanya Şampiyonu

🥈 Real Madrid

86 puan

Liderin 8 puan gerisinde

🥉 Villarreal

72 puan

İlk üçün sonucu

Zamin yorumu: Messi'den sonra Barcelona akademisinden böyle muhteşem bir yıldızın çıkacağını en iyimser taraftarlar bile beklemiyordu. 18 yaşındaki gencin Mbappé'yi geride bırakarak La Liga'da sezonun en iyisi olması, futbol tarihinde yeni bir 'Yamal dönemi'nin başladığının göstergesidir. Katalanların 8 puanlık farkla şampiyon olmasında bu gencin katkısı paha biçilmezdi.

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Lamine YamalBarcelonaİspanyaReal MadridLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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