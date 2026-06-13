Barcelona Avustralyalı genç yeteneğe ilgi gösteriyor

·0·Spor
Barcelona Avustralyalı genç yeteneğe ilgi gösteriyor

Colorado Rapids'in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Herrington, bu sezon MLS'in en büyük keşiflerinden biri haline geldi. Güven veren oyunu, Avrupa devlerinin, özellikle de İspanya şampiyonu Barcelona'nın dikkatini çekti. Başarılı performansıyla stoper, Avustralya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Herrington, MLS'in bu sezonunda 15 maçta forma giyerek bir gol ve bir asist kaydetti. Tom Bogert'in haberine göre, birçok kulüp genç oyuncuyu yakından takip ediyor ancak Barcelona en güçlü aday olarak görülüyor. Colorado Rapids yönetimi şu an için transfer hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Genç savunmacının başarısı Avustralya Futbol Federasyonu tarafından da takdirle karşılandı. Yakın zamanda Türkiye ile oynanacak maçta Socceroos formasıyla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor. Herrington takımdan ayrılırsa, son beş yılda kulüp akademisi ve scoutları tarafından keşfedilip yüksek bir bedelle satılan ikinci büyük savunmacı olacak.

Bilgi olarak, 2024 yılında Colorado Rapids, bir diğer stoperi Moise Bombito'nun transferinden 7,7 milyon dolar gelir elde etmişti. Şu anda MLS'te ara verilmiş durumda ve maçlar 22 Temmuz'da devam edecek. Herrington'ın o tarihe kadar Barcelona veya başka bir Avrupa kulübüne transfer olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

BarcelonaTransferlerMLSLucas HerringtonFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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