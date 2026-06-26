Arsenal'in Rekor Transferi: Declan Rice Nasıl Dünya Çapında Bir Yıldıza Dönüştü

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Arsenal'in Rekor Transferi: Declan Rice Nasıl Dünya Çapında Bir Yıldıza Dönüştü

Arsenal tarafından 105 milyon sterline transfer edilen Declan Rice, günümüzde sadece Premier League'in değil, dünya futbolunun en güçlü orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. West Ham'dan "Topçular"a geçiş, futbolcunun kariyerinde dönüm noktası oldu ve oyun seviyesini birkaç basamak yukarı taşıdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı Terry Butcher, Goal.com'a verdiği röportajda Rice'ın gelişimini yüksek takdirle karşıladı. Butcher'a göre, bu kadar büyük bir transfer ve prestijli bir kulübe geçiş, futbolcunun zihinsel ve fiziksel olarak tamamen yeni bir seviyeye çıkmasını gerektirir. Butcher, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, büyük kulüplerdeki baskı ve rekabetin oyuncuyu kendisini daha fazla geliştirmeye zorladığını vurguladı.

Rice daha önce temel olarak defansif orta saha veya stoper olarak görülürken, Arsenal sisteminde gerçek bir "box-to-box" oyuncusuna dönüştü. Artık sadece rakip atakları durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda asist yapmak ve duran topları etkili kullanmak konusunda da takımın ana silahı konumunda. Oyunundaki bu çok yönlülük, Mikel Arteta'nın oyun tarzıyla mükemmel bir uyum sağladı.

Kaptanlığa Giden Yol ve Yeni Sorumluluklar

Terry Butcher'a göre Declan Rice, gelecekte İngiltere Milli Takımı'nda kaptanlık bandını Harry Kane'den devralmak için en uygun adaydır. Sahadaki liderlik yetenekleri ve karakteri, onu takımın gerçek motoru haline getirdi. West Ham gibi orta sıra bir takımdan, şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'e geçiş, onun mentalitesini güçlendirdi.

"West Ham formasıyla oynadığınızda, rakipleriniz sizi yenebileceklerini bilirler. Ancak Arsenal formasıyla sahaya çıktığınızda, herkes sizi yenmek ister ve bu da her maçta %100 güçle oynamayı gerektirir," diyor Butcher. Butcher'a göre Rice, şu anda Ballon d'Or ödülüne aday olabilecek elit futbolcular kategorisine girmeyi başardı.

Şu an 27 yaşında olan orta saha oyuncusu, sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da büyük hedefler güdüyor. Arsenal ile Premier League'de şampiyon olma ve İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanma şansları yüksek görülüyor. Chelsea akademisinden gönderilen genç bir çocuğun bugünkü başarısı, birçok genç futbolcu için örnek teşkil ediyor.

Sonuç olarak, Arsenal tarafından harcanan rekor miktar kendini tamamen kanıtladı. Declan Rice sadece saha merkezindeki sorunları çözmekle kalmadı, aynı zamanda takımın galibiyet mentalitesini oluşturmada da önemli bir rol oynuyor. Onun transferi, modern futbolda doğru seçilmiş bir projenin ve teknik direktör güveninin bir futbolcuyu ne kadar değiştirebileceğinin parlak bir örneğidir.

ArsenalDeclan RiceİngiltereTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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