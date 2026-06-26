Digit Robot Üreticisi 2,5 Milyar Dolarlık Değerleme ile Borsaya Giriyor

İnsansı robot teknolojileri alanında lider olan ABD merkezli Agility Robotics şirketi, faaliyetlerinde yeni bir döneme giriyor. Şirket, Churchill Capital Corp XI özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile birleşerek borsaya açılacağını duyurdu. Anlaşma kapsamında üreticinin toplam değeri 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Ixbt.com haber veriyor.

Bu işlem, Agility Robotics'in 620 milyon doların üzerinde yeni sermaye çekmesini sağlayacak. Fonların yaklaşık 200 milyon doları yeni ve mevcut kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanacak. Şirket yönetimi, bu yatırımları yeni nesil Digit v5 robotlarının üretimini genişletmek, mevcut sözleşmeleri yerine getirmek ve müşteri tabanını artırmak için kullanmayı planlıyor.

Lojistik ve Sanayide Devrim Niteliğinde Adım

Agility Robotics, 2015 yılında Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmaları temelinde kurulmuş olup ana ürünü iki ayaklı Digit insansı robotudur. Birçok prototipin aksine Digit, gerçek endüstriyel koşullarda test edilmiş ve ticari projelerde kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda bu robotlar, GXO lojistik operatörü, Toyota Motor Manufacturing Canada ve Mercado Libre depoları dahil olmak üzere dokuz büyük tesiste faaliyet göstermektedir.

Şirketin başarısının arkasında NVIDIA, Amazon ve SoftBank Vision Fund 2 gibi teknoloji devlerinin desteği yer alıyor. Bu denli büyük yatırımcıların ilgisi, insansı robotik pazarının yapay zeka ve endüstriyel otomasyonun en gelecek vaat eden yönlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

Digit v5 robotları için şimdiden 300 milyon doların üzerinde sipariş alındı;

30'dan fazla büyük şirket robotları kendi üretim sistemlerine entegre etmeyi değerlendiriyor;

Yeni sermaye, üretim kapasitesini birkaç kat artırmaya hizmet edecek.

Gelecek Perspektifleri ve Pazardaki Konumu

Agility Robotics CEO'su Peggy Johnson, insansı robotların sadece iş gücü eksikliğini gidermekle kalmayıp, tedarik zinciri istikrarını artırmada da belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. Robotlar, ağır ve tekrarlayan işleri üstlenerek insanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı oluyor.

Borsaya giriş süreci tamamlandığında, şirketin hisseleri AGLT koduyla işlem görmeye başlayacak. Listelemenin hangi borsada yapılacağı henüz açıklanmasa da, bu olay tüm robotik endüstrisi için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor. iXBT.com verilerine göre, bu adım yapay zeka tabanlı fiziksel sistemlerin yaygınlaşmasını hızlandıracak.

İnsansı robotların seri üretimi ve borsada işlem görmesi, bu teknolojinin bir laboratuvar projesinden tam teşekküllü bir iş modeline dönüştüğünü gösteriyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de gelecekte bu tür otomasyon sistemleri lojistik verimliliğini artırmada kritik bir öneme sahip olabilir.