Guy Stéphan: «Mbappé nasıl eleştirilebilir?»

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps'nın yardımcısı Guy Stéphan, Kylian Mbappé'yi sert eleştirilere karşı savundu.

Fransız teknik adam, forvet oyuncusunu sadece üst düzey bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda harika bir insan olarak tanımladı. Mbappé'ye yönelik olumsuz yorumları anlamlandıramadığını gizlemedi.

Guy Stéphan, «O harika bir futbolcu ve harika bir insan. Bir şeyi anlamıyorum: Birisi onu nasıl eleştirebilir?» dedi.

Teknik adam, Mbappé'yi 2017'den beri yakından takip ettiğini ve oyuncunun performansıyla kendisini şaşırtmaya devam ettiğini vurguladı.

«Onu 2017'den beri izliyorum. Kylian beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Bazı antrenörler Pelé'yi çalıştırdıklarını gururla anlatırlar. Ben de Mbappé'yi çalıştırdığımı söyleyebilirim» diye ekledi.

Guy Stéphan'a göre Mbappé, sahada sadece attığı gollerle değil, aynı zamanda takım oyununu güçlendirme isteğiyle de öne çıkıyor.

Le Parisien gazetesinin aktardığına göre Guy Stéphan, «Kylian, takım oyununu geliştirmeye olanak tanıyan her küçük detaya karşı titizdir. O harika bir lider ve saygıdeğer bir kaptan» ifadelerini kullandı.

Böylece, Fransa Milli Takımı teknik ekibinin temsilcisi, Mbappé'ye yönelik eleştirilerin adaletsiz olduğunu belirterek oyuncunun takımdaki liderlik rolünü yüksek bir şekilde takdir etti.