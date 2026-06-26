Xprize Kurucusu Küresel Gözetleme Yanlısı: "İnsanlar İzlendiklerinde Daha İyi Davranırlar"

·27·Teknoloji
Xprize Kurucusu Küresel Gözetleme Yanlısı: "İnsanlar İzlendiklerinde Daha İyi Davranırlar"

Teknoloji dünyasının tanınmış ismi, Xprize vakfının kurucusu Peter Diamandis, kişisel gizlilik ve küresel kontrol konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı. Ona göre, dünya çapında kurulacak kitlesel bir gözetleme sistemi insanlık için faydalı olabilir; çünkü insanlar birileri tarafından izlendiklerini hissettiklerinde, kendilerini çok daha düzenli ve nazik davranmaya meyilli olurlar. Techcrunch.com haberi veriyor.

Diamandis, X sosyal medya hesabında ve Substack platformundaki makalesinde "radikal şeffaflık" döneminin yaklaştığını vurguladı. Onun hayalindeki gelecekte hiç kimse hiçbir yerde saklanamayacak. Girişimcinin sözlerine göre, gezegenimizi bir "sensör ekosistemi" ile çevreliyoruz. Bu sistem, evlerdeki kameralardan ceplerdeki akıllı telefonlara, yollardaki Tesla gibi otonom araçlardan uzaydaki uydulara kadar tüm araçları kapsayacak.

Kitlesel Kontrol ve Şeffaflık Dönemi

Diamandis'in bu görüşleri, Planet şirketinin (Dünya yüzeyini izleyen en büyük uydu operatörü) yöneticisi Will Marshall ile yaptığı görüşmeden sonra daha da kesinleşti. Marshall, şu anda dünyanın herhangi bir noktasında inşa edilen bir okulun veya veri merkezinin gizli tutulmasının imkansız olduğunu belirtti. Her metrekare alan her gün uzaydan fotoğraflanıyor ve bu durum hesap verebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor.

İlginç olan şu ki, Peter Diamandis bu konuda yalnız değil. Yaklaşık iki yıl önce Oracle kurucusu Larry Ellison da benzer bir öngörüde bulunmuştu. Ellison'a göre, sürekli kaydedilen ve raporlanan bir sistem ortamında vatandaşlar davranışlarını kontrol etmek zorunda kalacaklar. Bu da suç oranlarının azalmasına ve sosyal düzenin güçlenmesine hizmet edecek.

Gizliliğin Sonu ve Yeni Nesil Eğitimi

Günümüzde insanlar günlük hayatlarında Ring güvenlik sistemleri, sokak kameraları ve çeşitli reklam ağları aracılığıyla sürekli gözetim altında kalıyor. Ancak Diamandis'in açıklaması, kişisel gizlilik kavramını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemesiyle ayrışıyor. Ebeveynlere seslenerek, çocuklarını "gizli bir hayatın" olmadığı bir dünyaya hazırlamalarını tavsiye etti.

Onun tavsiyesine göre, yeni nesil için en iyi gizlilik stratejisi dürüstlüktür. Yani, insan öyle yaşamalıdır ki, her adımı ve hareketi açıkça görünür olduğunda bile utanacağı veya korkacağı hiçbir şey yapmamalıdır. Aynı zamanda, gözetimin sadece tek taraflı değil, çift taraflı (halkın da hükümeti ve güçlü kişileri izleyebilmesi) olması için mücadele etmeye çağırdı.

Özbekistan koşullarında da teknolojik gözetleme araçları, özellikle yollardaki akıllı kameralar ve kamu alanlarındaki güvenlik sistemleri genişlemeye devam ediyor. Diamandis'in görüşlerinin, dünya genelinde kişisel özgürlük ve güvenlik arasındaki denge hakkında ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor.

TeknolojiGözetlemeGizlilikXprizeGelecek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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